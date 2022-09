Octanaje, la gran diferencia

El sonido delator

¿Mejorar el octanaje?

Con los precios que anuncia la gasolina extra en Colombia, alrededor de los $20.000 pesos por galón al momento de escribir esta nota, los usuarios se preguntan si pueden utilizar los aditivos y elevadores de octanaje que se anuncian como solución para mejorar el rendimiento de la corriente, cuyo galón cuesta casi la mitad.

Hay que partir de un hecho puntual y es que la gasolina ya sale de la refinería con aditivos que mejoran su rendimiento, estabilizan su conservación, disminuyen los residuos de la combustión y retrasan el desgaste de algunos componentes del motor.

Varios especialistas coinciden en que, utilizar aditivos externos es inocuo porque la cantidad aplicada es insignificante y no existe el producto milagroso para este fin.

“Yo no creo en la acción de los aditivos elevadores de octanaje porque las presentaciones que venden son tan pequeñas que no alcanzan a modificar el comportamiento del motor y por lo tanto la plata se pierde. No hay forma de pasar de gasolina corriente a extra usando esos elevadores. Adicionalmente, algunos de estos aditivos son fabricados con elementos que mundialmente han sido rechazados por ser cancerígenos y en Colombia no hay regulación al respecto”, comenta el ingeniero mecánico Ricardo Vásquez.