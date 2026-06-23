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Gemelos se casaron con gemelas en Nigeria: los invitados no sabían quién era quién

Con dos novias idénticas y dos novios vestidos iguales, esta boda de Nigeria lo tiene todo para confundir a los invitados: los que se casan son dos parejas de gemelos que hasta se llaman iguales.

  • En la cultura de Nigeria los gemelos tienen un significado especial. En la foto aparecen las dos parejas compuestas por gemelos. Foto: Afp
    En la cultura de Nigeria los gemelos tienen un significado especial. En la foto aparecen las dos parejas compuestas por gemelos. Foto: Afp
Agencia AFP
hace 5 horas
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Las hermanas gemelas Taiwo y Kehinde Adediran avanzan del brazo de su padre, cada una a un lado, por la iglesia de Ibadan, en el suroeste de Nigeria, ante la atenta mirada de sus invitados que, celular en mano, inmortalizan esta unión fuera de lo común.

Quienes los acompañan de cerca, dos caballeros de honor y dos damas de honor, también son fáciles de confundir. Como los novios, también son gemelos entre sí. Quizás, el único que no crea confusión en esta fiesta sea la etiqueta del evento: #TwiningInLove2026.

“Dos gemelos que se casan con dos gemelas, ¿en serio? ¡Es la primera vez que veo esto!”, exclama un hombre que pasa por delante de la iglesia momentos después.

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Para muchos invitados, la simetría del enlace de los hermanos gemelos Taiwo y Kehinde Oguntoye y de las hermanas gemelas Taiwo y Kehinde Adediran es demasiado perfecta como para ser verdad.

En la cultura yoruba, los gemelos ocupan un lugar especial. Sea cual sea su sexo, al mayor se le suele poner el nombre de Taiwo y al pequeño, Kehinde. Es bastante habitual ver a gemelos vestidos iguales desde niños, a veces incluso con los mismos zapatos, joyas y accesorios.

“Siempre hemos querido casarnos al mismo tiempo y casarnos con gemelas”, cuenta Taiwo Oguntoye, uno de los novios.

Los hermanos han hecho carrera en torno a la promoción de la cultura de los gemelos en el turismo y en iniciativas culturales en la región de Ibadan, conocida por su alta tasa de nacimientos de mellizos idénticos.

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Las dos parejas se conocieron hace unos años pero, en ese momento, las hermanas ni se planteaban empezar una relación con otro par de gemelos. “¡Dijimos que no, que no queríamos salir con gemelos!”, admite, riendo, Kehinde Adediran, una de ellas.

Se perdió la pista durante un tiempo pero luego se volvieron a muy y, al final, las gemelas cambiaron de parecer.

Durante el fin de semana que duró la fiesta, los invitados se divirtieron comparando las similitudes entre hermanos y hermanas en las fotos que pusieron para decorar el lugar.

El sábado, después de la ceremonia religiosa se organiza una suntuosa recepción yoruba, normalmente llamada “owambe”. Entre los invitados había muchos otros gemelos.

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Yo también he soñado siempre con casarme con una gemela”, dice Kehinde Akanji, un amigo de los novios, de 26 años, que ha venido al matrimonio con su hermano gemelo. “Es la primera vez que asistimos a un evento como este”.

Incluso a Dupe Aduroja Giwa, la maestra de ceremonias tradicional, llamada “alaga”, le cuesta creerlo, y eso que tiene muchos años de experiencia a sus espaldas.

“¡Gemelos que se casan con gemelas! ¡En mi vida había visto esto! Es un privilegio formar parte de ello”, afirma.

Después de todo, no todos los días una Taiwo se casa con un Taiwo, y una Kehinde con un Kehinde.

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