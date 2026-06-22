Los artistas de Medellín detrás de los tatuajes de Daniel Muñoz y Kevin Castaño

Sucedió en el minuto 40 del partido contra Uzbekistán, tras un pase de Lucho Díaz, Muñoz definió con la derecha, la pierna en la que tiene tatuados algunos de los momentos, las personas y los símbolos más significativos de su vida y su carrera: el rostro de su hijo, el edificio Coltejer, un balón de fútbol, el escudo de Atlético Nacional y algunos de los trofeos que ha levantado a lo largo de su carrera.

El primer gol de la Selección Colombia en este mundial lo hizo Daniel Muñoz. Un gol especial, por supuesto, pues no solo fue el primero del equipo en este torneo, sino el primero de Muñoz en su primer mundial.

Daniel Muñoz no es el único de la selección que ha confiado en el talento local a la hora de tatuarse. También lo hizo Kevin Castaño, que se tatuó la espalda y el pecho en dos sesiones diferentes, la espalda estuvo a cargo de Daniel Bernal y Sebastián Carvajal, en el pecho trabajaron, además de ellos dos, Miguel Castaño, Martín Mesa y Break Tattoo.

El tatuaje, como el fútbol, fue un trabajo en equipo en el que participaron varios tatuadores de Medellín: Santiago Cortés, Miguel Castaño, Martín Mesa y Omar Gaviria. Se demoraron cerca de nueve horas y abarca desde el muslo, por delante, hasta toda la pantorrilla. En la parte superior tiene una frase motivacional que acompaña todo el tatuaje: “Soy ese que se cansa, pero que no sabe rendirse”.

En los tatuajes de Kevin Castaño, en la espalda y el pecho trabajaron Daniel Bernal, Sebastián Carvajal, Miguel Castaño, Martín Mesa y Break Tattoo. FOTO Cortesía @braianmolina_

En los tatuajes de Kevin Castaño, en la espalda y el pecho trabajaron Daniel Bernal, Sebastián Carvajal, Miguel Castaño, Martín Mesa y Break Tattoo. FOTO Cortesía @braianmolina_

Además de los jugadores de esta nueva generación de la Selección Colombia, por las manos de estos tatuadores han pasado otros personajes bastante reconocidos como Luis Alfonso, Kris R, Nio García, Blessd y Ryan Castro, además de algunos integrantes de sus equipos de trabajo.

Esto da cuenta del gran nivel de los tatuadores locales, pues los artistas y lo futbolistas, que por lo general pasan tanto tiempo por fuera del país, hubieran podido tatuarse con artistas de cualquier lugar del mundo, pero confiaron en el talento local.

Ese respaldo es una oportunidad enorme para que el mundo conozca el trabajo de estos artistas de la ciudad, pero por eso mismo es una tremenda responsabilidad.

–Es muy chimba porque ellos son personas que tienen la posibilidad de tatuarse con cualquier artista del mundo, pero igual así nos escogieron a nosotros –cuenta Miguel.

–Es una gran responsabilidad, pero es un trabajo en equipo, donde lo más importante es la calidad del trabajo y la buena energía – dice Daniel.

Le puede interesar: Los tatuajes no son más para siempre: así se pueden borrar

Ellos dos han sido la base del equipo. Ambos trabajan en Angry Mom Tattoo una de las tiendas más reconocidas de la ciudad, con sedes en San Lucas y Llano Grande.

Miguel lleva un poco más de 10 años tatuando, Daniel, un poco menos, empezó en 2020, después de un proceso de rehabilitación y de un par de semestres de diseño gráfico.

–A mí el tatuaje me salvó la vida, entonces me empeliculé mucho, me metí de lleno y con constancia. Siempre supe que la tenía que romper –dice Bernal.

–No teníamos muchas oportunidades, escogimos este camino, lo asumimos con mucha disciplina y nos salvó –dice Miguel.

El camino del fútbol y de los tatuajes no es muy distinto, es para muchos la única vía para sobre salir, vivir bien y ser reconocidos. Un camino difícil, en el que muchos se van quedando, porque no basta hacerlo bien, hay que ser el mejor.