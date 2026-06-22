Los artistas de Medellín detrás de los tatuajes de Daniel Muñoz y Kevin Castaño

El primer gol de la Selección Colombia en este mundial lo hizo Daniel Muñoz. Un gol especial, por supuesto, pues no solo fue el primero del equipo en este torneo, sino el primero de Muñoz en su primer mundial.
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Sucedió en el minuto 40 del partido contra Uzbekistán, tras un pase de Lucho Díaz, Muñoz definió con la derecha, la pierna en la que tiene tatuados algunos de los momentos, las personas y los símbolos más significativos de su vida y su carrera: el rostro de su hijo, el edificio Coltejer, un balón de fútbol, el escudo de Atlético Nacional y algunos de los trofeos que ha levantado a lo largo de su carrera.