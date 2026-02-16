Mesa de concertación laboral respaldó mantener aumento de 23,7% del salario mínimo 2026

Luego de la suspensión provisional del decreto que fijaba un incremento de 23,7% para el salario mínimo de 2026, el Ministerio del Trabajo y la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se reunieron este lunes 16 de febrero para intentar alcanzar un acuerdo sobre el nuevo decreto transitorio.

Al término de la reunión, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que del lado de los empresarios existe una opinión mayoritaria según la cual “sería equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23%”.

En el mismo sentido, indicó que las centrales sindicales se pronunciaron a favor de mantener el aumento.

“La posición compartida es mantener el incremento del 23,7%, para evitar incertidumbre en el mundo laboral y en la economía. El Gobierno reitera su decisión de acatar el auto y expedir un decreto transitorio en los términos ordenados por el Consejo de Estado, y defenderá hasta la última instancia el derecho de las y los trabajadores a un salario vital, como lo ordena la Constitución”, aseguró Sanguino.

