Video registró el posible secuestro de un hombre en un municipio del Suroeste de Antioquia, ¿qué dice la Policía?

Por medio de un video publicado en redes sociales, registrado en una cámara de seguridad en Salgar en el Suroeste antioqueño, se conoció lo que sería el secuestro de un hombre.
El hecho habría ocurrido a escasos metros de la estación de Policía de este municipio a eso de las 8:20 p.m. del pasado sábado 14 de febrero. En la grabación se puede apreciar cómo dos sujetos, a la fuerza, sacan a la víctima de lo que sería un establecimiento comercial, y a pesar de que otras personas intentan detenerlos, lo suben en la parte trasera de un vehículo de color oscuro que los estaba esperando afuera del lugar.