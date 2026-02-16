Video registró el posible secuestro de un hombre en un municipio del Suroeste de Antioquia, ¿qué dice la Policía?

Por medio de un video publicado en redes sociales, registrado en una cámara de seguridad en Salgar en el Suroeste antioqueño, se conoció lo que sería el secuestro de un hombre. Lea más: Cogieron a taxista borracho en el parque de Envigado: no tenía pase porque ya lo habían pillado ebrio El hecho habría ocurrido a escasos metros de la estación de Policía de este municipio a eso de las 8:20 p.m. del pasado sábado 14 de febrero. En la grabación se puede apreciar cómo dos sujetos, a la fuerza, sacan a la víctima de lo que sería un establecimiento comercial, y a pesar de que otras personas intentan detenerlos, lo suben en la parte trasera de un vehículo de color oscuro que los estaba esperando afuera del lugar.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el sujeto raptado sería un expendedor de estupefacientes de la zona y los secuestradores harían parte de la banda delincuencial para la que trabaja. Si bien el caso ya está en manos de la Policía, lo que indican desde la entidad es que no se ha interpuesto ninguna denuncia por su desaparición por parte de un familiar, amigo o cercano, lo que no permite activar el protocolo conjunto con la Fiscalía General de la Nación para iniciar su búsqueda. No obstante, ya se adelantan las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades municipales para dar con el paradero de este hombre y, a su vez, ubicar a los responsables.

Un caso de secuestro también se reportó en Medellín