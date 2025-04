Joven estudiante aseguró que “se identifica como una pantera”: recorre Bogotá en cuatro patas

Con orejas y cola de peluche, gestos felinos y movimientos animales, Jonathan Parra, de 27 años, asegura que no se siente humano. El joven bogotano dice identificarse como una pantera.

Parra, quien estudia artes plásticas en la Universidad Antonio Nariño, explicó en una entrevista con Noticias Uno, que tomó esta decisión a raíz de su amor por los animales que comenzó hace varios años.

Por las calles de Bogotá, Parra se desplaza caminando en cuatro patas, con orejas y una cola negra de peluche. “Fue un ‘boom’ que me detonó aquí en la cabecita y dije: los animales son increíbles y yo estoy seguro de que puedo hacer lo que ellos”, explicó.

Además, reveló que su pareja también es transespecie y se identifica como un hada.

Asimismo, Jonathan defiende su expresión de su identidad: “Nunca he ocasionado ni pienso hacer daño a nadie... no puedo escapar de mi naturaleza humana, mientras mi libertad no transgreda o sobrepase la tuya, todo bien”, afirmó.

Lea más: ¡Qué belleza! Encontraron dos Boas constrictor en conjunto residencial en La Mesa, Cundinamarca

El caso de Parra se enmarca dentro de lo que algunos expertos y comunidades llaman identidad transespecie, que implica identificarse parcial o completamente con una especie distinta a la humana.

A diferencia de otros casos alrededor del mundo, hasta ahora Parra no ha transformado su cuerpo mediante cirugía. Él ha optado por una representación simbólica, emocional y performativa.