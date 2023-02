—Salí con mucho entusiasmo por conocer algo nuevo, era la primera vez que montaba en avión. A medida que llegaba el momento de alejarme de la tierra, me sentí triste. Encontrarme con esta ciudad que tiene tantas cosas, quedé en paré , no sabía por dónde iniciar. No ha sido fácil, nada es fácil, si fuera fácil todos estuvieran acá.

Precisamente, esa línea, dice, la encontró a los cuatro años cuando manifestaba su gusto por la sanación: reconocía huesos y músculos. A medida que iba creciendo, ya más adolescente, era capaz de identificar los dolores de la gente de su comunidad. Desde niño cultivó esa vocación. La medicina también fue un “don heredado”: dos de sus hermanos son auxiliares de odontología y su padre es sobandero.

—¿En cuál rama de la medicina se ve en el futuro?

—Quiero ser un médico osteópata, porque tengo ese potencial de reconocer huesos y todo esto. El área que más me gusta es la anatomía, todo comenzó empírico y ahora lo estoy empezando a enlazar.

—¿Qué ha sido lo más duro en su nueva etapa académica?

—La manera de enseñar, porque yo hice mi escuela y mi colegio de una manera totalmente diferente, allá eran cuadernos, libros y el profesor dictando, pero aquí me he tenido que enfrentar a una máquina donde los profesores dicen que ahí está toda la información, queda uno como...

Karin queda en pausa. Karin no encuentra palabras para describir esa sensación tan abrumadora que le ha tocado enfrentar en los últimos meses: cuando llegó no sabía ni siquiera prender un computador. Ahora lo hace con más facilidad. Una situación similar le ocurrió con el celular, sin embargo, ya se comunica con sus compañeros por WhatsApp.

—¿Cómo le ha ido con los demás estudiantes de la universidad?

—Al principio no sabían cómo llegarme, si saludarme o no, no sé si era por la impresión, pero ahora los muchachos me dicen que no se me acercaban por no saber cómo llegar, por ser de otra cultura, yo les digo que tranquilos, que pueden acercarse y hablarme sin ningún problema porque yo hablo bien el español que lo aprendí en la escuela.