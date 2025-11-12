x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Un gol y su impacto en el cerebro: el estudio que revela cómo el fútbol genera tormentas emocionales en la cabeza

El futbol es una de las pasiones más extendidas en el mundo actual. Investigadores explican la razón.

  • Los goles activan centro asociados al placer en los cerebros de los aficionados al futbol. Foto: EL COLOMBIANO
    Los goles activan centro asociados al placer en los cerebros de los aficionados al futbol. Foto: EL COLOMBIANO
12 de noviembre de 2025
bookmark

Un gol puede desatar una tormenta en el cerebro. Literalmente. Un nuevo estudio publicado en la revista Radiology muestra cómo ver jugar al equipo favorito activa circuitos cerebrales de recompensa y control emocional, que se reconfiguran en cuestión de segundos ante la victoria o la derrota.

Siga leyendo: Este es el compuesto que podría ayudar a curar el alcoholismo

El trabajo, liderado por el investigador chileno Francisco Zamorano, de la Universidad San Sebastián y la Clínica Alemana de Santiago, ha analizado con resonancia magnética funcional (fMRI) la actividad cerebral de 60 aficionados al fútbol mientras veían partidos de sus equipos y sus rivales históricos.

Cuando su equipo marcaba un gol, se encendían las regiones cerebrales vinculadas al placer y la recompensa. Pero cuando el rival anotaba, el área responsable del control cognitivo —el córtex cingulado anterior dorsal— mostraba una “supresión paradójica”, es decir, una disminución del autocontrol justo cuando más falta hacía.

Lea aquí: ¡Cuidado! Si usa alguna de estas contraseñas es probable que sea víctima de los cibercriminales

“Esto explica por qué algunos aficionados, incluso racionales, pueden perder los estribos en un estadio”, señala Zamorano. Cuanto mayor es el nivel de fanatismo medido por una escala psicológica, más intensa es la respuesta emocional. Los autores advierten que este patrón cerebral no se limita al fútbol: también podría explicar reacciones extremas en política o conflictos sociales, donde la identidad de grupo anula la capacidad de autorregulación.

“El fanatismo se forja en la infancia”, concluye Zamorano. “Proteger el desarrollo temprano es la mejor forma de prevenir sus consecuencias en la vida adulta.”

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida