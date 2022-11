Hay quienes piensan que una pizza entre más ingredientes tenga mejor, pero en realidad la calidad de este tradicional plato se mide por tres ingredientes fundamentales: la masa, la salsa y el queso.

El chef argentino Agustín Romero, de Los Porteños, cuenta que una pizza se presta para cualquier cosa pero también hay límites, cuando le ponen muchos toppings (o ingredientes) se vuelve una fiesta de sabores que no se pueden apreciar con detenimiento en el paladar, “a veces se ven lindas en fotos, puede ser estético, pero en cuestión de sabores no puedes percibir todos a la vez”.

Entonces para él, entre más sencilla sea mucho mejor y eso incluye que tenga menos ingredientes: “Si vas a hacer una sencilla con base de tomate, queso y albahaca, ya es una pizza. Si le agregas otro ingrediente se complica”.

Lo que habla la alta cocina es que lo mejor de la pizza son los ingredientes. Para el panadero y pastelero Agustín Adelardi, @agustinadelardi en Instagram, la calidad de los ingredientes es fundamental: “Cuanto más claro sea el sabor de estos mejor, menos es más en ese aspecto. La pizza inicialmente se hizo con tres ingredientes conmemorando a la bandera italiana (ver Para saber más)”.

Lo más raro que se ha comido Romero en una pizza es el chicharrón, que muy comúnmente se ofrece en pizzas “paisas”, por ejemplo. “La pizza es una estrella y el chicharrón es otra delicia, ponerlos a competir en un mismo lado no se disfruta ni el uno ni el otro”.

La pizza más rara se la ha comido Adelardi fue aquí en Colombia “con frijoles, con chicharrones y hasta maicitos. Es muy respetable pero dista un poco de la génesis de la pizza”.

Hoy se ven hasta 10 ingredientes en una pizza, “termina sabiendo a todo y a nada al mismo tiempo”. Y en las rarezas hoy se ven pizzas con flores comestibles, con sushi, morcilla y hasta con chocolate. Hay las que agregan diferentes carnes, que combinan frutas (manzanas por ejemplo) con pollo y la piña sigue siendo preferida (así a muchos no les guste la hawaiana).

Adelardi aclara que la hawaiana es muy común para los colombianos, pero no afuera, “y no es de Hawái de ninguna manera y así no se conoce ni siquiera en Italia en donde incluso es una falta de respeto ponerle piña a la pizza”.