Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La Velada del Año 2026: cómo ver desde Colombia las peleas y el show de Juanes

20 creadores de contenido de Iberoamérica se enfrentarán en el ring de boxeo del evento de streaming organizado por el creador de contenido español, Ibai Llanos. Conozca todos los detalles.

  • Este sábado 25 de julio se llevará a cabo la Velada del Año, el streaming organizado por el español Ibai Llanos.FOTO: Tomada de @ibaillanos en Instagram.
    Este sábado 25 de julio se llevará a cabo la Velada del Año, el streaming organizado por el español Ibai Llanos.FOTO: Tomada de @ibaillanos en Instagram.
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Este sábado se llevará a cabo la sexta edición de La Velada del Año, el evento organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos. Este streaming, que se ha convertido en uno de los eventos digitales más esperados del año, combina combates de boxeo amateur con presentaciones musicales.

Lea: MrBeast se casó con Thea Booysen: así fue la boda íntima de una semana en el Caribe

Al igual que en la edición anterior, las peleas y los shows musicales se realizarán en el Estadio La Cartuja, ubicado en Sevilla, España. Desde allí, el evento será transmitido por diferentes plataformas para los millones de seguidores de los creadores de contenido participantes.

La Velada del Año 2026 está programada para comenzar el 25 de julio a las 7:00 p. m. (hora de España), lo que corresponde a las 12:00 del mediodía en Colombia. Se espera que tanto los combates como los conciertos se extiendan durante aproximadamente ocho horas.

La transmisión estará disponible en los perfiles oficiales de Ibai en Twitch, YouTube y, por primera vez desde que se realiza La Velada del Año, en TikTok Live, ampliando las opciones para que los usuarios sigan el evento desde esa plataforma.

Uno de los momentos más esperados de la jornada son los combates de boxeo amateur entre algunos de los creadores de contenido más reconocidos de Iberoamérica. Los enfrentamientos fueron anunciados hace varias semanas y son los siguientes:

— Clersss vs. Natalia MX.

— Edu Aguirre vs. Gastón Edul.

— Marta Díaz vs. Tatiana Käer.

— Viruzz vs. Gero Arias.

— Alondrissa vs. Angie Velasco.

— Lit Killah vs. Kidd Keo.

— Samy Rivers vs. RoRo.

— Plex vs. Fernanfloo.

— IlloJuan vs. TheGrefg.

— La Parce vs. Fabiana Sevillano.

En los combates de boxeo, Colombia tendrá una sola representante: La Parce, streamer cucuteña que hace parte del grupo de 20 participantes de esta edición.

En los shows musicales, el país también estará representado por Juanes, quien fue anunciado recientemente como uno de los artistas invitados a La Velada del Año.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

El cantante antioqueño compartirá escenario con Yandel, Bad Gyal, Anuel AA y el dúo conformado por Lucho RK y La Pantera.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde se puede ver en vivo La Velada del Año 2026?
La Velada del Año 2026 se podrá ver en directo a través de los perfiles oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y, por primera vez, en TikTok Live. Esta será la primera edición en la que el evento se transmita también por esa plataforma.
¿A qué hora empieza La Velada del Año 2026 en Colombia?
En Colombia, La Velada del Año 2026 comenzará el sábado 25 de julio a las 12:00 del mediodía. El evento iniciará a las 7:00 p. m. en España y se espera que tenga una duración aproximada de ocho horas, entre combates y presentaciones musicales.
¿Qué colombianos participarán en La Velada del Año 2026?
Colombia tendrá representación tanto en el ring como en el escenario. La Parce, creadora de contenido nacida en Cúcuta, participará en uno de los combates de boxeo amateur frente a Fabiana Sevillano, mientras que Juanes hará parte de la programación musical junto a artistas como Yandel, Bad Gyal, Anuel AA, Lucho RK y La Pantera.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos