Cae menor señalada del asesinato de reconocido líder social en Antioquia

Las investigaciones por el asesinato de John Fredy Ramírez en Antioquia registraron un nuevo avance. En las últimas horas, una adolescente fue aprehendida por orden judicial al ser señalada de haber participado presuntamente en este crimen.

Según el material probatorio recopilado por los investigadores, la adolescente estaría relacionada con la planificación del robo y posterior asesinato de este reconocido líder comunitario y promotor del deporte en El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño.

El crimen ocurrió el 6 de diciembre de 2024 en un sector rural del municipio y desde entonces se convirtió en uno de los casos que más preocupación generó entre la comunidad, debido al trabajo social que desarrollaba la víctima.

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El procedimiento fue adelantado por unidades del Cuerpo Élite de la DIJIN, en coordinación con la Unidad Especial de Investigación del CTI de la Fiscalía General de la Nación, como parte de las acciones para esclarecer el crimen que generó rechazo entre la comunidad y organizaciones defensoras de derechos humanos.

La menor, conocida con el alias de “Yeral”, deberá responder por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir.