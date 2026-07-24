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Cae menor señalada del asesinato de reconocido líder social en Antioquia

La menor, conocida con el alias de “Yeral”, deberá responder por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir.

  • La Policía Nacional indicó que las labores investigativas seguirán en marcha junto con la Fiscalía para identificar y llevar ante la justicia a todas las personas que habrían participado en este crimen. FOTO Policía Antioquia.
    La Policía Nacional indicó que las labores investigativas seguirán en marcha junto con la Fiscalía para identificar y llevar ante la justicia a todas las personas que habrían participado en este crimen. FOTO Policía Antioquia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
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Las investigaciones por el asesinato de John Fredy Ramírez en Antioquia registraron un nuevo avance. En las últimas horas, una adolescente fue aprehendida por orden judicial al ser señalada de haber participado presuntamente en este crimen.

Según el material probatorio recopilado por los investigadores, la adolescente estaría relacionada con la planificación del robo y posterior asesinato de este reconocido líder comunitario y promotor del deporte en El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño.

El crimen ocurrió el 6 de diciembre de 2024 en un sector rural del municipio y desde entonces se convirtió en uno de los casos que más preocupación generó entre la comunidad, debido al trabajo social que desarrollaba la víctima.

Lea más: ¿Dónde está alias Pocho? El Inpec despeja el misterio de su paradero tras polémica fiesta en Itagüí

El procedimiento fue adelantado por unidades del Cuerpo Élite de la DIJIN, en coordinación con la Unidad Especial de Investigación del CTI de la Fiscalía General de la Nación, como parte de las acciones para esclarecer el crimen que generó rechazo entre la comunidad y organizaciones defensoras de derechos humanos.

La menor, conocida con el alias de “Yeral”, deberá responder por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir.

Presunto vínculo con la estructura “Los Mesa”

De acuerdo con las autoridades, la adolescente haría parte del grupo delincuencial organizado “Los Mesa”, estructura con presencia en los municipios de El Carmen de Viboral y Rionegro.

Las indagaciones apuntan a que, además de su presunta vinculación con actividades relacionadas con el tráfico local de estupefacientes, la joven habría desempeñado un papel dentro de la organización criminal que permitió coordinar acciones ilícitas en esta zona del Oriente antioqueño.

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Las autoridades consideran que esta aprehensión representa un paso importante dentro del proceso de judicialización de los presuntos responsables del homicidio.

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La Policía Nacional indicó que las labores investigativas seguirán en marcha junto con la Fiscalía para identificar y llevar ante la justicia a todas las personas que habrían participado en este crimen y para continuar debilitando las estructuras delincuenciales que operan en esta región de Antioquia.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién era John Fredy Ramírez, el líder social asesinado en El Carmen de Viboral?
John Fredy Ramírez era un reconocido líder social y gestor deportivo de El Carmen de Viboral. Su trabajo estaba enfocado en procesos comunitarios y actividades deportivas dirigidas a niños, jóvenes y habitantes del municipio.
¿Quién fue aprehendida por el asesinato de John Fredy Ramírez?
Las autoridades informaron la aprehensión de una adolescente conocida con el alias de “Yeral”, quien es investigada por su presunta participación en el crimen ocurrido en diciembre de 2024.
¿Qué grupo delincuencial estaría detrás del caso?
Según la investigación, la menor haría parte de la estructura criminal “Los Mesa”, organización con presencia en los municipios de El Carmen de Viboral y Rionegro.
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