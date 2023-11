En ese sentido, contó que constantemente debe costear entrenadores, dermatólogos, esteticistas, “entonces, que tú te compares con nosotros, que tenemos que hacer esto diariamente, exhaustivamente, no es bueno para ti, ni es real”. Además, contó que gracias a su trabajo descubrió que la moda es su gran amor, y que muchas de las prendas o los looks que usa, son prestados. “Por favor no piensen que ustedes tienen que tener todo lo que yo, a veces, muestro o que tienen que estar estrenando cada fin de semana algo nuevo o, incluso, que tienen que seguir todas esas tendencias en redes sociales”.

Y por último se refiriró a los viajes, una de las cosas que más le gusta hacer, pero que no todo es color de rosa porque pasa muchísimas horas en aviones, aeropuertos, y el cansancio es infinito.

“No se comparen con todo lo que ven en redes sociales. Recuerden que esto es un trabajo. Todos esos viajes, las fotos divinas, los videos curados, los outfits, hasta la piel, todo es curado, entonces, ajusta tus expectativas y no te des tan duro porque esto, a la larga, no es tan real como parece”, concluyó Tobón.

Así reaccionó la gente

De inmediato, las reacciones en las redes no se hicieron esperar: “Laura Tobón prácticamente dijo: ‘No te compares conmigo que yo tomo café en Starbucks y vos Tomás tinto de $1.000’”, “Laura Tobón lo que veo que dice es que no intenten verse como los famosos porque todo eso es falso, tanto así que dice que mucho de lo que usan es prestado o regalos que les dan. Que querer mirarlos por llevar su vida perfecta es hacerse daño porque eso es solo una apariencia”, “Bueno pero y Laura Tobón ¿qué necesidad tenía de salir a decir este tipo de cosas?”, “Buena intención, definitivamente pésima ejecución”.