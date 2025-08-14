SAE incautó mansión en Cartagena habitada por familiares de narco vinculado al Cartel de Sinaloa

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó que recuperó un lujoso inmueble incautado hace dos años al cartel de Sinaloa, ubicado en el norte de Cartagena, donde seguían residiendo familiares de un narcotraficante mexicano que cumplió condena en una prisión de Estados Unidos.
Según la entidad, la propiedad, con playa privada y lujos exclusivos, está vinculada a un proceso de extinción de dominio por presunta relación con explotación sexual y pornografía infantil. “Durante el operativo, se capturó a un hombre con orden judicial por el delito de concierto para delinquir”, indicó la SAE en su comunicado.