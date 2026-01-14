x

Mattel lanza la primera Barbie con autismo, ¿cómo es esta nueva muñeca?

La nueva Barbie fue diseñada durante más de 18 meses en colaboración con la Autistic Self Advocacy Network y busca ampliar la representación de la neurodiversidad en el juego infantil.

    La nueva Barbie con autismo fue desarrollada en colaboración con la Autistic Self Advocacy Network. FOTO cortesía Mattel
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
La compañía de juguetes Mattel presentó su primera muñeca Barbie con autismo, desarrollada con la orientación directa de la comunidad autista para representar de manera auténtica algunas de las formas en que las personas dentro del espectro experimentan, procesan y se comunican con el mundo. La iniciativa busca que más niñas y niños puedan verse reflejados en la icónica marca de juguetes.

La muñeca fue creada a lo largo de más de 18 meses de trabajo conjunto con la Autistic Self Advocacy Network (ASAN), una organización sin fines de lucro dirigida por y para personas con autismo, enfocada en la defensa de los derechos de esta comunidad. El nuevo modelo se integra a la colección Barbie Fashionistas, una línea que reúne la oferta más diversa de la marca en tonos de piel, texturas de cabello, tipos de cuerpo, condiciones médicas y discapacidades.

Barbie siempre ha buscado reflejar el mundo que los niños ven y las posibilidades que imaginan, y estamos orgullosos de presentar nuestra primera Barbie con autismo como parte de este trabajo continuo”, señaló Jamie Cygielman, vicepresidenta global de Muñecas en Mattel.

Mattel lanza la primera Barbie con autismo, ¿cómo es esta nueva muñeca?

“La muñeca, diseñada con la orientación de la Autistic Self Advocacy Network, ayuda a ampliar la idea de lo que significa la inclusión en el pasillo de juguetes y más allá, porque cada niño merece verse representado en Barbie”, añadió.

En estrecha colaboración con ASAN, el equipo de diseño tomó decisiones específicas para reflejar experiencias con las que pueden identificarse personas dentro del espectro autista. Entre las características se incluyen articulaciones en codos y muñecas que permiten realizar movimientos de autorregulación, una mirada ligeramente desviada hacia un costado y una selección de accesorios pensados para el manejo sensorial y la comunicación.

La muñeca incorpora un fidget spinner rosa que gira, audífonos con cancelación de ruido y una tableta que muestra aplicaciones de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA). En cuanto a la vestimenta, Barbie luce un vestido morado de corte holgado, diseñado para reducir el contacto de la tela con la piel, junto con zapatos planos que favorecen la estabilidad y la comodidad.

Como miembros orgullosos de la comunidad autista, el equipo de ASAN estuvo encantado de ayudar a crear la primera muñeca Barbie con autismo”, afirmó Colin Killick, director ejecutivo de la organización. “Es fundamental que las personas con autismo jóvenes puedan verse reflejadas de forma auténtica y positiva, y eso es exactamente lo que representa esta muñeca”, agregó, destacando la importancia de incluir herramientas que apoyen la independencia.

El lanzamiento también incluye la participación de defensores de la comunidad autista, como el dúo madre-hija Precious y Mikko Mirage, la emprendedora creativa Madison Marilla y la diseñadora y artista visual Aarushi Pratap. Mattel grabó un video con ellos para recoger sus experiencias personales y sus reacciones al ver la muñeca por primera vez, material que fue publicado en el canal de YouTube de la compañía.

Esta Barbie con autismo me hace sentir verdaderamente vista y escuchada”, comentó Madison Marilla en un comunicado. “Espero que todos los niños y niñas a quienes he acompañado sientan lo mismo cuando la vean”, añadió.

Lea también: En Medellín convierten carritos desechados en juguetes adaptados para niñas y niños con discapacidad

La nueva muñeca se suma a otras Barbie Fashionistas que representan condiciones como diabetes tipo 1, síndrome de Down y ceguera. Mattel indicó que esta colección, que supera los 175 estilos, busca ayudar a los niños a comprender mejor el mundo que los rodea y fomentar el juego más allá de su propia experiencia de vida.

Como parte de la celebración, Barbie donará más de 1.000 muñecas con autismo a hospitales pediátricos que ofrecen servicios especializados a niños dentro del espectro, entre ellos Children’s National Hospital, Children’s Hospital Los Angeles y Rady Children’s Hospital Orange County.

