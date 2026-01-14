Mattel lanza la primera Barbie con autismo, ¿cómo es esta nueva muñeca?

La compañía de juguetes Mattel presentó su primera muñeca Barbie con autismo, desarrollada con la orientación directa de la comunidad autista para representar de manera auténtica algunas de las formas en que las personas dentro del espectro experimentan, procesan y se comunican con el mundo. La iniciativa busca que más niñas y niños puedan verse reflejados en la icónica marca de juguetes.
La muñeca fue creada a lo largo de más de 18 meses de trabajo conjunto con la Autistic Self Advocacy Network (ASAN), una organización sin fines de lucro dirigida por y para personas con autismo, enfocada en la defensa de los derechos de esta comunidad. El nuevo modelo se integra a la colección Barbie Fashionistas, una línea que reúne la oferta más diversa de la marca en tonos de piel, texturas de cabello, tipos de cuerpo, condiciones médicas y discapacidades.