En Medellín convierten carritos desechados en juguetes adaptados para niñas y niños con discapacidad

La iniciativa liderada por el Comité de Rehabilitación tiene como aliados a la academia y sector empresarial para garantizarle a niños con limitaciones físicas o cognitivas su derecho al juego.

    Esta vez, al reto se sumaron los estudiantes y docentes de la Universidad de Medellín. FOTO: CORTESÍA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN
  • En Medellín convierten carritos desechados en juguetes adaptados para niñas y niños con discapacidad
El Colombiano
30 de octubre de 2025
Profesores y estudiantes de diseño, así como el sector empresarial, decidieron unirse en Antioquia para lograr un objetivo muy específico: diseñar juguetes adecuados para los niños y niñas con discapacidad. Y es que, aunque el juego es un asunto crucial en la vida de todo ser humano, pocos se detienen a pensar en cómo juegan los niños y niñas con discapacidad, si tienen posibilidades equitativas para acceder a espacios e implementos que les permitan desarrollar la necesaria faceta lúdica que se requiere para complementar su crecimiento. El dato del Comité de Rehabilitación de Antioquia es revelador: el 90% de los juguetes que se comercializan no son aptos para niños con discapacidad.

Lea: Medellín unió fuerzas con Oracle y abrió 2.500 cupos gratuitos en cursos de Inteligencia Artificial

Por eso surgió la alianza entre el Comité de Rehabilitación con la academia y el sector empresarial para dar vida al programa Go Baby Go, para adaptar juguetes para niños y niñas con discapacidad. Lo que hacen los voluntarios, profes y estudiantes, es adaptar carritos montables para que puedan ser usados por niños con limitaciones físicas y cognitivas y emocionales.

En Medellín convierten carritos desechados en juguetes adaptados para niñas y niños con discapacidad

Los equipos integrados por estudiantes y profesionales de ingeniería Biomédica, de Diseño, Pedagogía y otras personas que se han sumado al proyecto a ayudar desde su conocimiento, evalúan cada dispositivo, conocen las limitaciones de los niños, e intervienen sus partes o les instalan accesorios para que sean usados. La metodología de Go baby go, fue creada por la Universidad de Delaware, y en Colombia, liderada por El Comité, ha sido replicada por voluntarios de Eafit, el CES, la EIA, y voluntarios de empresas como Haceb, Noel, Estra, Familia, entre otras. Desde 2017 ha impactado a más de 72 niños de Medellín, Bello, San Pedro de Los Milagros, Anorí, Urrao, Chigorodó, Itagüí y Caldas.

También le puede interesar: Dos meses, 160 horas y 30 expertos: así se dobló la primera película en Lengua de Señas Colombiana

Con esto se logra algo fundamental para el desarrollo físico, cognitivo y emocional que reúne a la comunidad empresarial y académica en torno a una jornada tipo makeathon o maratón de creación, en la que varios voluntarios de universidades y empresas trabajan para adaptar carritos donados para que puedan ser usados por niños con discapacidad.

En Medellín convierten carritos desechados en juguetes adaptados para niñas y niños con discapacidad

Por ejemplo, según contó Juan David Mira, docente de la Facultad de Diseño de la Universidad de Medellín que se sumó a la alianza a través de un piloto en el que adaptaron cinco vehículos, junto con los estudiantes participantes hicieron un riguroso trabajo para adaptar los juguetes al cuerpo de los niños. “Nos unimos al reto a través de una asignatura que estudia cómo los productos se relacionan ergonómicamente con los cuerpos. Estamos ayudando con todo lo que tiene que ver con adaptar correas, cinturones, sillines, sillas para estos cuerpos diversos y que tengan una funcionalidad más eficiente a la hora de poderse usar”, detalló el docente.

Conozca: Universidad paisa gradúa la primera cohorte de intérpretes y traductores de Lengua de Señas Colombiana en Medellín y Antioquia

Para las empresas y entidades participantes, este programa también representa un catalizador de competencia, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva y trabajo sobre presión. Para los niños beneficiados y sus familias es una oportunidad de independencia, diversión, inclusión y miles de sonrisas.

