En Venecia conservan abejas sin aguijón que producen miel con perfiles de sabor propios

Antes de visitar las colmenas y de probar las distintas mieles, Juan Pablo Villa Herrera dice que en ese patio de la Hacienda La Amalia (Venecia) se grabó una de las escenas de Bajo el cielo antioqueño , la película pionera del cine colombiano y, para algunos, síntesis de la idiosincrasia antioqueña de finales del siglo XIX y principios del XX. Propenso a las bromas, Juan Pablo dice que antes de la entrevista debemos probar el café. Desaparece unos minutos, dejándonos en un edificio de dos pisos, sin paredes, donde se almacenaba el café de la hacienda. Vuelve con un balde blanco, lo abre y de este sale el zumbido de las abejas.

Nos da a probar pedazos del panal. Justo en ese momento, incluso antes de presionar el botón de grabar, recibimos la primera revelación de la mañana. Nos dice que las abejas no atacan a las personas por un impulso agresivo sino porque sienten que la colmena está en peligro. Y sí: del balde salen algunas abejas, indiferentes a nuestra presencia. Juan Pablo toma un trozo de panal, lo pone sobre un método de preparación de café y cuenta una historia que involucra a un borracho de pueblo en la creación de esta forma particular de endulzar el café. Juan Pablo es rápido, tiene la facilidad de palabra de los guías turísticos.

Apenas comienza la entrevista, Juan Pablo cuenta que, salvo un breve periodo en Medellín, siempre ha vivido en Venecia. “Al otro lado de esa montaña –señala una ladera boscosa– está la finca de su padre”. Dice que tiene 32 años y que se formó en la meliponicultura viendo videos de YouTube.

—¿Meliponi qué? ¿Qué es eso?

—Meliponicultura. Quienes trabajamos con abejas nativas nos llamamos meliponicultores. Los que trabajan con abejas Apis mellifera se llaman apicultores.

Hagamos una pausa. Muy probablemente cuando usted escucha la palabra abeja se le viene a la mente la imagen de la Apis mellifera. Y no es su culpa. Casi todas las referencias literarias y pop sobre las abejas remiten a esta especie. Por ejemplo, en el segundo párrafo de La vida de las abejas, el escritor belga Maurice Maeterlinck, Nobel de Literatura en 1911, aclara que su trabajo no será una monografía al uso de Apis mellifera sino un conjunto de observaciones de esos animalitos que conoce y ama. Seamos mediáticos. ¿Recuerda a la abeja Maya, la protagonista de una serie televisiva de los ochenta? Adivinó: Maya es Apis mellifera. Podríamos seguir la lista, pero creo que el punto quedó demostrado.

¿Por qué ocurre esto? El zootecnista Anderson Bustamante Penagos, profesor de cátedra de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, expondrá en una entrevista posterior a la visita a Juan Pablo un argumento de peso, literal. La Apis mellifera es la abeja más productiva del mundo, al menos a nivel comercial. Una colmena de esta especie produce en condiciones óptimas un promedio de 30 kilos de miel al año mientras una colmena de abejas nativas hace con suerte entre una libra y un kilo de miel en el mismo tiempo. Además de este factor de productividad, la Apis mellifera tiene aguijón mientras que las abejas agrupadas en la familia de las Meliponini (las nativas, para ser más coloquial) carecen de él.

Volvamos a la Hacienda La Amalia, a la entrevista con Juan Pablo. Él cuenta que entre 2012 y 2013 comenzó a trabajar con abejas angelitas (nativas). Su crianza en el campo lo familiarizó con esta especie, que los abuelos de la zona tenían en la parte de atrás de la finca y cuya miel tiene fama de combatir las enfermedades de los ojos. No obstante, fue en 2019 cuando creó el Zángano, un negocio verde dedicado a la conservación de 19 especies de abejas nativas, tanto aquellas que viven en comunidad como las que son solitarias. Aquí otra aclaración: no todas las abejas hacen colmenas. Por el contrario, según cálculos de los expertos, el 90% de las abejas en el mundo no crean colmenas ni tienen reina ni almacenan miel.

—¿Por qué escogiste el nombre de Zángano para tu negocio? Uno lo asocia con los vagos...

—En la vida cotidiana uno cree que un zángano es un vago. En los pueblos lo comparamos con la persona que no trabaja, que se levanta tarde, que no tiene un proyecto de vida. Pero, cuando me metí en este mundo, me di cuenta que el zángano tiene un valor muy importante. Por ejemplo, en las abejas Apis mellifera, el zángano transmite entre el 80% y el 90% de la genética cuando fecunda a la reina. Entonces, si tenemos los mejores zánganos, tenemos mejores colmenas.

—Y por qué decidiste trabajar con las abejas nativas?

—Cuando hablo de esto uso una palabra que muchas personas no han escuchado: la palabra serendipia. Se trata de un hallazgo afortunado que te cambia la vida, aunque no lo estés buscando. A mí me pasó algo similar. Yo he sido un campesino emprendedor. Trabajé con muchas cosas: con los bonsái, en un vivero, intenté en el tema de tostar café. Pero una vez llegué a unos videos de unas abejas, pero abejas sin aguijón.

—¿Y cuándo supiste que ahí había una opción de negocio?

—Esto para mí era un hobby. Empecé a tener abejas, incluso vecinos tenían abejas y se las empecé a comprar. Me di cuenta que la miel de estas abejas tiene unos atributos especiales, medicinales.

Hablemos de la miel. El diccionario de la Academia de la Lengua Española la define como una “sustancia viscosa, amarillenta y muy dulce, que producen las abejas transformando en su estómago el néctar de las flores, y devolviéndolo por la boca para llenar con él los panales y que sirva de alimento a las crías”. En estricto sentido semántico y químico, la miel depende del néctar de las flores que las abejas recolecten. El profesor Anderson Bustamante Penagos explicará que el aroma, el color y el sabor de cualquier miel están determinados por las flores que visitan las abejas. En consecuencia, la miel de una Apis mellifera será distinta a la de una Angelita o cualquier otra nativa (hay una que tiene el nombre popular de Boca de sapo). ¿Por qué? Por pura física: al ser más pequeñas, las abejas nativas pueden libar en flores más pequeñas, inaccesibles para la Apis mellifera.