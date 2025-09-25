x

‘Mr. Stiven’ fue parado por la Policía en plena transmisión en vivo y lo condujeron a estación en Cali

El Steven Tangarife Caicedo conducía un taxi cuando realizaba una transmisión en vivo. Kilómetros más adelante, unos agentes, mostrando un arma de dotación, le pidieron que se bajara del vehículo.

  'Mr. Stiven' fue llevado a una estación de Policía en Cali. FOTO: Tomada de Instagram @stiven.tc
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Steven Tangarife Caicedo, más conocido en el mundo de los streamers como ‘Mr. Stiven’, fue detenido en Cali mientras realizaba una transmisión en vivo para sus suscriptores en la plataforma de YouTube.

Videos publicados en redes sociales muestran cómo el creador de contenido conducía un taxi para evidenciar el trabajo de los conductores de este sistema de transporte público. Sin embargo, al iniciar la transmisión, fue detenido por agentes de la Policía, quienes le solicitaron que orillara el vehículo para una inspección, mientras mostraban un arma de dotación.

Lea también: La Velada del Año 5: ¿cómo le fue a Westcol en la pelea contra TheGrefg?

“Párelo, párelo”, decían los funcionarios mientras indicaban el lugar donde querían que Steven estacionara el carro.

-Mr. Stiven: “Ey, ¿pero cuál es esa agresividad, mano? Uy, pa”.

-Policías: “Pero es que si te la estás dando de lamparoso por ahí, brother”.

-Mr. Stiven: “¿Pero lamparoso por qué?”

En ese momento, un agente le pregunta: “¿Qué están haciendo, algún stream o qué?”

-Mr. Stiven: “Sí, estoy camellando, mi hermano”.

@daniclips03 La policía para a Mr Stiven TC y lo requiere sin tener fundamentos #kick #mrstiventc #mrstiven ♬ sonido original - Dani Clips

Steven Tangarife dijo a quienes estaban conectados: “¡Papi, me llegó la ley muy brava, mano!”, mientras los agentes le pedían que se bajara del vehículo para revisar su documentación, identificación y el baúl del carro.

“Uy, papi, la peor reacción de la policía, la peor”, decía mientras esperaba la devolución de su cédula. Finalmente, se vio obligado a conducir el vehículo hasta la Estación de Policía Mariano Ramos de Cali, donde esperó alrededor de una hora para concluir el procedimiento policial.

Stiven inició su carrera en YouTube en febrero de 2016, subiendo su primer video en noviembre de 2017. Su contenido se centra principalmente en gameplays de videojuegos como Free Fire, donde ha demostrado habilidades excepcionales, y más recientemente, en juegos de casino en línea.

Su canal ha acumulado más de 12 millones de suscriptores, consolidándolo como una de las figuras más influyentes con otros streamer como Westcol.

Siga leyendo: Aida Victoria Merlano dio a luz a su primer hijo y compartió el emotivo momento en redes

Utilidad para la vida