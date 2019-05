No es normal que el sexo le duela

Por su parte, Sharon Bober, directora del Programa de Salud Sexual del Instituto del cáncer Dana Farber -filial de Harvard, dijo en una publicación de esta reconocida universidad estadounidense que “a menudo, los médicos no mencionan la salud sexual porque asumen que si el paciente no lo menciona, entonces el sexo no debe ser un problema”.

La sexualidad cambia. Este fue el caso de Olga*, quien cuenta que su ginecóloga le sugirió usar un lubricante íntimo al llegar a la menopausia. “Yo estaba en consulta normal y recordé la incomodidad que me generaba después de la relación. Me ardía y ella me lo sugirió, lo que de hecho me sorprendió porque creí, no sé bien el motivo, que eso a mí no me iba a pasar”.

Y sobre estos casos Vélez agrega que “no es un evento que pueda prevenirse en los casos de menopausia, tratamientos oncológicos y en el posparto, ya que fisiológicamente sucede en respuesta a los cambios hormonales”.

Así que si cree que tiene problemas en este aspecto, pregúntele a su médico. Bober agregó en su publicación en el blog del sitio oficial de Harvard: “Aunque es posible que tenga un cuerpo que envejece, todavía puede sentirse saludable, vigoroso y lleno de vida, y su vida sexual debería ser parte de eso”.

Mientras se decide a consultar, tres recomendaciones a las que puede acudir. Antes, considere encontrar un buen médico, terapeuta sexual o psicólogo, según el caso; es fundamental.