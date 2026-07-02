Reconocida influencer reveló que su hija de dos años tiene cáncer: “Procesar esto ha sido muy difícil”

La modelo y creadora de contenido sudafricana, Nara Smith, reveló a través de sus redes sociales que su hija de dos años, Whimsy, fue diagnosticada con cáncer.
Smith, que tiene más de 16 millones de seguidores en redes sociales, se hizo conocida a nivel mundial por publicar videos de recetas saludables y compartir el día a día de su familia. También ha generado polémica al ser asociada con el fenómeno de las tradwives, que idealiza los roles de género y promueve una visión conservadora del papel de la mujer.
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La influencer, de 24 años, está casada con el también modelo Lucky Blue Smith y tienen cuatro hijos: Rumble Honey, de cinco años; Slim Easy, de cuatro; Whimsy, de dos, y Fawnie Golden, nacida en septiembre.
Este miércoles, en un video publicado en TikTok e Instagram, Nara contó que a finales de 2025 recibió el diagnóstico de cáncer de su tercera hija.
“Cuando notamos que algo no estaba bien, la llevamos a urgencias, pero los médicos no sabían qué podía ser. Después la llevamos con nuestro pediatra. Recuerdo que se quedó muy callado y muy serio”, relató.