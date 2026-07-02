Reconocida influencer reveló que su hija de dos años tiene cáncer: “Procesar esto ha sido muy difícil”

La modelo y creadora de contenido sudafricana, Nara Smith, reveló a través de sus redes sociales que su hija de dos años, Whimsy, fue diagnosticada con cáncer. Smith, que tiene más de 16 millones de seguidores en redes sociales, se hizo conocida a nivel mundial por publicar videos de recetas saludables y compartir el día a día de su familia. También ha generado polémica al ser asociada con el fenómeno de las tradwives, que idealiza los roles de género y promueve una visión conservadora del papel de la mujer. Lea también: Cristina Hurtado pidió disculpas por sus comentarios sobre Lumumba Vea; esto fue lo que dijo La influencer, de 24 años, está casada con el también modelo Lucky Blue Smith y tienen cuatro hijos: Rumble Honey, de cinco años; Slim Easy, de cuatro; Whimsy, de dos, y Fawnie Golden, nacida en septiembre. Este miércoles, en un video publicado en TikTok e Instagram, Nara contó que a finales de 2025 recibió el diagnóstico de cáncer de su tercera hija. “Cuando notamos que algo no estaba bien, la llevamos a urgencias, pero los médicos no sabían qué podía ser. Después la llevamos con nuestro pediatra. Recuerdo que se quedó muy callado y muy serio”, relató.

La creadora de contenido contó que en ese momento se sintió devastada y que lo primero que pensó fue que su hija tenía cáncer. Poco después, el pediatra confirmó sus sospechas y les aconsejó llevar a Whimsy de inmediato al hospital. “Después de muchas radiografías, ecografías y, finalmente, una biopsia, nos llamaron de inmediato para decirnos que tenía cáncer, que la enfermedad se había extendido y que debía comenzar la quimioterapia cuanto antes”, dijo Smith. Puede leer: El amor desafía la seguridad: pareja escaló el Empire State, se comprometió en matrimonio y terminó arrestada

La influencer no ha revelado qué tipo de cáncer tiene su hija ni ha dado más detalles sobre su estado actual de salud. Debido a esta situación y a la carga que implica cuidar de sus otros tres hijos, Smith explicó que decidió reducir la frecuencia con la que publica contenido en sus redes sociales.

Este es el panorama del cáncer infantil en el mundo

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año, alrededor de 400.000 niños y adolescentes entre los 0 y 19 años padecen. La cantidad de sobrevivientes cambia de acuerdo con el país en el que vivan: en los de ingreso alto, más del 80% se curan, mientras que en muchos de ingreso bajo o medio esta proporción no alcanza el 30%. Actualmente, las causas de la mayoría de los cánceres infantiles continúan siendo desconocidas. Se sabe, por ejemplo, que algunas infecciones podrían estar relacionadas con la aparición de esta enfermedad como el VIH, el virus de Epstein-Barr o el paludismo.

Debido a la falta de conocimiento sobre el origen del cáncer en edades tempranas, no es posible prevenirlo. En ese sentido, la recomendación más importante que hace la OMS es el diagnóstico y tratamiento temprano, ya que cuando se detecta rápidamente, las posibilidades de sobrevivir son más altas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Algunos signos de alarma a los que deberían estar atentos padres de familia y cuidadores son fiebre prolongada sin infección, moretones o sangrados sin golpes, dolor de huesos frecuente, palidez extrema, pérdida de peso rápida, masas o bolitas (cuello, axilas o ingle) y dolores de cabeza persistentes. Aunque la aparición de estos no significa necesariamente la presencia de la enfermedad, sí es importante hacer seguimiento a estas señales consultando con un profesional de la salud. Siga leyendo: Revelan la causa de muerte de Daveigh Chase, actriz de El Aro Preguntas y respuestas