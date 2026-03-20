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Ella es Ruth Miranda, la docente de Bello, Antioquia, que ganó uno de los premios de educación más importantes de Colombia

Este jueves se llevó a cabo en Bogotá la primera edición colombiana de los National Teacher Prize, premios conocidos como el “Nobel de la educación”. Miranda, líder del colegio Cosmo Bello, fue elegida como la ganadora de la categoría Directivo docente que inspira.

  • Desde hace 35 años, Ruth Miranda se dedica a la docencia. FOTO: Comfama
    Desde hace 35 años, Ruth Miranda se dedica a la docencia. FOTO: Comfama
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 3 horas
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Los National Teacher Prize son considerados como el “Nobel de la educación”. Por primera vez, en 2026, estos galardones abrieron un capítulo en Colombia y reconocieron a los profesores y los proyectos educativos más destacados del país.

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En la gala de premiación de este jueves, realizada en el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes en Bogotá, una de las ganadoras de los National Teacher Prize fue Ruth Estella Miranda, líder del colegio Cosmo Bello de Cosmo Schools, red de colegios de Comfama. La docente ganó en la categoría de Directivo docente que inspira.

“Buscamos acompañar desde los datos, pero también desde el corazón. Queremos que los procesos educativos generen confianza y motiven a mejorar. Cuando los estudiantes reconocen sus emociones, pueden gestionarlas y se convierten en personas más seguras y empáticas”, expresó Miranda al recibir el galardón.

La categoría en la que fue reconocida destacaba el trabajo de líderes que han promovido transformaciones sostenibles en sus instituciones educativas.

Para Miranda, la docencia ha sido siempre el faro de su trayectoria profesional. Como le contó a EL COLOMBIANO, desde niña soñaba con convertirse en profesora y es desde hace 35 años que se dedica a la educación, donde desde diferentes frentes ha hecho parte de la formación de niños y jóvenes.

Del equipo de Cosmo Schools, la propuesta educativa de Comfama, hace parte desde hace cinco años.

“Después de tanto tiempo, encontrar un lugar así es todo un privilegio. Cosmo es un espacio donde el aprendizaje se vive desde el cuerpo y desde la emoción. Más que una propuesta pedagógica, hablamos de un movimiento vivo. Eso es lo que me conecta. Me conecta porque establecemos relaciones diferentes con los niños, las niñas y los jóvenes; con las familias; y con el equipo de profesores, que en Cosmos llamamos mentores. Y eso es lo que me permite ver y convencerme, desde el día a día, de que una educación diferente sí es posible: que los niños y las niñas pueden disfrutar ir a la escuela, que no se quieren ir para su casa y que desean regresar pronto de vacaciones”, cuenta la directiva.

Para optar por el National Teacher Prize los docentes colombianos debían enviar una propuesta que hayan desarrollado en sus escuelas. “Liderazgo para la transformación: un viaje guiado por la evidencia y el corazón” fue la que presentó Miranda.

Como ella misma explica, esta iniciativa tiene como punto de partida un liderazgo basado en los datos que recogen cada año sobre los procesos que llevan los estudiantes y que les permiten tomar decisiones constantemente sobre su formación.

“Por ejemplo, nosotros al inicio del año realizamos unas pruebas a todos los estudiantes que llamamos ‘línea base’, que nos permite saber cómo están los niños y las niñas en sus aprendizajes y en sus habilidades de pensamiento. Con base en esto, hacemos ajustes al currículo, de ser necesario, para buscar que las brechas que identificamos sean solucionadas y que los niños vayan cada vez más en armonía con los resultados”, explica.

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Gracias a esta iniciativa, el colegio Cosmo Bello ha alcanzado una tasa de permanencia del 97%.

En la primera entrega de los National Teacher Prize –en la que se premiaron, en total, tres categorías– también fueron reconocidos Elmer Noriel Ordóñez Espinoza, quien representó a la Institución Educativa Municipal Montessori de Pitalito, Huila, para recibir el galardón por Institución educativa que moviliza.

La otra ganadora fue la profesora de inglés Yanilis Romero, de Montería, Córdoba, elegida como Maestro que inspira.

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