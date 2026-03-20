Ella es Ruth Miranda, la docente de Bello, Antioquia, que ganó uno de los premios de educación más importantes de Colombia

Los National Teacher Prize son considerados como el “Nobel de la educación”. Por primera vez, en 2026, estos galardones abrieron un capítulo en Colombia y reconocieron a los profesores y los proyectos educativos más destacados del país. Lea: ¡Un orgullo! Docente colombiano está entre los 50 mejores profesores del mundo En la gala de premiación de este jueves, realizada en el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes en Bogotá, una de las ganadoras de los National Teacher Prize fue Ruth Estella Miranda, líder del colegio Cosmo Bello de Cosmo Schools, red de colegios de Comfama. La docente ganó en la categoría de Directivo docente que inspira. “Buscamos acompañar desde los datos, pero también desde el corazón. Queremos que los procesos educativos generen confianza y motiven a mejorar. Cuando los estudiantes reconocen sus emociones, pueden gestionarlas y se convierten en personas más seguras y empáticas”, expresó Miranda al recibir el galardón. La categoría en la que fue reconocida destacaba el trabajo de líderes que han promovido transformaciones sostenibles en sus instituciones educativas.

Para Miranda, la docencia ha sido siempre el faro de su trayectoria profesional. Como le contó a EL COLOMBIANO, desde niña soñaba con convertirse en profesora y es desde hace 35 años que se dedica a la educación, donde desde diferentes frentes ha hecho parte de la formación de niños y jóvenes. Del equipo de Cosmo Schools, la propuesta educativa de Comfama, hace parte desde hace cinco años. “Después de tanto tiempo, encontrar un lugar así es todo un privilegio. Cosmo es un espacio donde el aprendizaje se vive desde el cuerpo y desde la emoción. Más que una propuesta pedagógica, hablamos de un movimiento vivo. Eso es lo que me conecta. Me conecta porque establecemos relaciones diferentes con los niños, las niñas y los jóvenes; con las familias; y con el equipo de profesores, que en Cosmos llamamos mentores. Y eso es lo que me permite ver y convencerme, desde el día a día, de que una educación diferente sí es posible: que los niños y las niñas pueden disfrutar ir a la escuela, que no se quieren ir para su casa y que desean regresar pronto de vacaciones”, cuenta la directiva.