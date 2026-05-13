Hackearon la cuenta de Nequi en X, ¿qué pasó y qué se sabe?

Nequi, la billetera digital más usada en Colombia, reportó este miércoles 13 de mayo que su cuenta oficial en X está en manos de personas desconocidas. El perfil @Nequi, con más de 149.000 seguidores y la insignia dorada de verificación activa, dejó de mostrar la imagen corporativa de la empresa y comenzó a publicar y repostear contenido sobre esquemas de inversión en criptomonedas, específicamente en TRON y USDT, que no tienen ninguna relación con los servicios de la billetera digital. El episodio duró un tiempo indeterminado hasta que el equipo de la compañía detectó el acceso no autorizado e intervino. Por eso, Nequi emitió un comunicado oficial en el que confirmó el hackeo y aseguró que la cuenta ya está bloqueada y bajo su control.

Cómo operó el hackeo a la cuenta de X de Nequi

Quien tomó el control de la cuenta eliminó la imagen corporativa de Nequi, fotografía de perfil y portada institucional, y usó el perfil para publicar y repostear contenido de proyectos de criptomonedas. Según Mucho Hacker, la táctica es conocida en el mundo de la ciberseguridad, es decir, los atacantes aprovechan cuentas con audiencias grandes y verificadas para darle apariencia de legitimidad a esquemas de inversión fraudulentos. El detalle más preocupante es que la insignia dorada de verificación de X permaneció activa durante todo el tiempo que duró el acceso no autorizado. “Eso demuestra que la verificación en X no garantiza que una cuenta esté bajo el control de su dueño legítimo en todo momento. La insignia solo certifica identidad, no seguridad”, dijo Mucho Hacker.

¿Por qué es especialmente peligroso para los usuarios de Nequi? Cabe recordar que Nequi cerró febrero de 2026 con más de 27 millones de usuarios registrados en Colombia. Es la plataforma financiera digital más grande del país. Sus seguidores en X están acostumbrados a recibir comunicaciones oficiales, instrucciones de uso, alertas y novedades del servicio a través de ese perfil. Es decir, un usuario que vio esos mensajes publicados desde la cuenta verificada @Nequi pudo haber creído que venían de la entidad real. Siga leyendo: ¿Envió plata por error un número equivocado de Nequi? Esto es lo que puede hacer y lo que no

Qué dijo Nequi sobre la suplantación de cuenta de X

La empresa emitió un comunicado en el que reconoció el hecho. “Hemos identificado un posible acceso no autorizado a nuestra cuenta oficial en X (Twitter). Tan pronto identificamos la situación, nuestro equipo experto intervino para garantizar el control y seguridad de la cuenta”, indicó la compañía. Nequi aclaró que el contenido publicado durante el período de acceso no autorizado no corresponde a ninguno de sus productos, servicios ni comunicaciones oficiales, y que en este momento la cuenta permanece bloqueada y asegurada. Además, la billetera digital precisó que la cuenta X de Nequi en este momento permanece bloqueada y asegurada. A su vez, indicó que “X es una plataforma que Nequi usa para comunicación promocional con sus clientes, y no es un canal transaccional”. La empresa pidió a sus usuarios acudir exclusivamente a estos medios: -Chat de ayuda dentro de la app de Nequi o en www.nequi.com.co -WhatsApp y línea telefónica: 300 6000 100 -Instagram: @nequi_ -Facebook: Nequi Además: ¿Cuándo se separa Nequi de Bancolombia? Ya hay fecha oficial para su independencia total en 2026

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