Indígenas misak ya se instalaron con carpas y calderos en Bogotá, ¿qué le piden al Gobierno?

Continúan las protestas de integrantes del pueblo Misak en Bogotá. De acuerdo con la información conocida durante esta semana, cerca de 500 indígenas habrían llegado desde el Cauca en chivas desde el lunes de esta semana.
Según explicó el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, el desplazamiento se realizó en al menos 11 buses “tipo escalera”.
Los manifestantes, provenientes del resguardo La María, instalaron un campamento improvisado con carpas y espacios temporales para cocinar en inmediaciones del Centro Administrativo Nacional (CAN).
La comunidad aseguró que permanecerá en la capital hasta que el Gobierno nacional entregue respuestas concretas frente a sus demandas territoriales y sociales.