Empresa colombiana Indigo Technologies logra patente para IA que detecta tumores pulmonares

Tras más de 10 años en el mercado, la empresa Indigo Technologies consiguió una patente de invención en Colombia para un sistema de inteligencia artificial enfocado en encontrar tumores pulmonares mediante tomografías axiales computarizadas. La autorización fue oficializada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad encargada de la propiedad industrial en el país, y tendrá vigencia hasta enero de 2042. Le puede gustar: La IA nos hace más eficientes, pero menos pensadores: lo que dicen los estudios sobre su impacto en el cerebro Para contexto, Indigo es una compañía colombiana fundada en 2014 en Bogotá y especializada en el desarrollo de software, soluciones tecnológicas y aplicaciones de inteligencia artificial aplicadas a la salud.

La patente de IA para detectar tumores

La historia fue contada por Forbes Colombia. La solicitud fue radicada el 21 de enero de 2022 y el proceso tomó cuatro años. Tras superar un examen técnico realizado en abril de 2025, la autoridad aprobó 13 reivindicaciones relacionadas con algoritmos de aprendizaje profundo aplicados a la segmentación y caracterización de lesiones pulmonares. La patente incluye la arquitectura de red neuronal U-Net y el algoritmo K-medias, utilizados para establecer niveles cuantitativos de invasividad en tumores pulmonares. La invención fue desarrollada por el ingeniero Andrés Anaya Isaza y se titula “Sistema y método para caracterizar tumores pulmonares (sólidos, subsólidos y vidrio esmerilado) basado en criterios invasivos mediante distancia pixelar y algoritmos de aprendizaje profundo”. El objetivo de la herramienta es convertir hallazgos detectados en imágenes médicas en biomarcadores medibles y comparables en el tiempo, permitiendo evaluar riesgos clínicos de forma más precisa.

¿Cómo funciona el ecosistema tecnológico de Indigo?

Indigo busca posicionarse como un “sistema operativo hospitalario” mediante un ecosistema integrado de diez plataformas tecnológicas basadas en la nube. Entre las soluciones desarrolladas por la empresa aparecen Vie Cloud para operación clínica y financiera; Indira Cloud para imagenología; Coral Cloud para patología digital; OneView y Pulse para análisis de datos longitudinales; Fluxy y Nexus para interoperabilidad; Mind para inteligencia artificial agéntica; Genexia Cloud para servicios genómicos; e Indigo Capital para sostenibilidad financiera.

La estrategia de la empresa consiste en ofrecer una alternativa a los modelos tradicionales de software hospitalario, combinando integración tecnológica y flexibilidad operativa.

¿Cuánto ha crecido Indigo en América Latina?

La compañía, estructurada actualmente como holding estadounidense con grupo empresarial en Colombia, tiene presencia en cuatro países y presta servicios a más de 100 instituciones de salud. Sus plataformas soportan la operación de 10.200 camas hospitalarias y son utilizadas por más de 30.000 profesionales de la salud que atienden a cerca de 12 millones de pacientes. Además, por sus sistemas se procesan más de US$1.000 millones anuales en facturación clínica. Para 2026, la empresa proyecta ventas propias por US$32 millones. Uno de los aspectos destacados del crecimiento de Indigo es que durante sus 25 años de trayectoria no ha recibido inversión de fondos de capital privado ni de venture capital. El crecimiento de la empresa se financió inicialmente con ahorros personales, ingresos operativos y préstamos de personas cercanas. Entérese: Medellín ya es la ciudad con más startups por cada 100.000 habitantes en Latinoamérica y busca ser capital de la IA