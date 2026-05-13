Empresa colombiana Indigo Technologies logra patente para IA que detecta tumores pulmonares

Tras más de 10 años en el mercado, la empresa Indigo Technologies consiguió una patente de invención en Colombia para un sistema de inteligencia artificial enfocado en encontrar tumores pulmonares mediante tomografías axiales computarizadas.
La autorización fue oficializada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad encargada de la propiedad industrial en el país, y tendrá vigencia hasta enero de 2042.
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Para contexto, Indigo es una compañía colombiana fundada en 2014 en Bogotá y especializada en el desarrollo de software, soluciones tecnológicas y aplicaciones de inteligencia artificial aplicadas a la salud.