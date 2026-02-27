¿Comer plástico es buena idea? Ojo a las alertas de expertos sobre la “dieta” viral

El reto de ‘la dieta de comer plástico’, tendencia viral que consiste en masticar alimentos envueltos en film transparente para después escupirlos y no engordar, puede terminar en asfixia, irritación o incluso en un bloqueo intestinal, según la directora del Máster Nutrición, Composición corporal y Metabolismo de la Universidad Europea, Andrea Calderón.

Esta práctica, conocida internacionalmente como ‘plastic eating’, tiene el objetivo de engañar al cerebro y evitar la ingesta de calorías porque, supuestamente, simula “el placer sensorial” de comer sin tragar, por lo que las personas que lo prueban consiguen “bajar de peso”.

Calderón, frente a este reto que ya se ha viralizado en China, ha declarado que se trata de una “conducta de riesgo”, y no de una estrategia nutricional. Como ha explicado la nutricionista, la saciedad no depende solo “del acto mecánico de masticar”. Para que el organismo pueda activar los mecanismos reguladores del apetito es imprescindible que “los nutrientes lleguen al tracto digestivo”.