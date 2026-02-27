x

¿Comer plástico es buena idea? Ojo a las alertas de expertos sobre la “dieta” viral

En caso de que alguna de estas personas termine tragando el plástico de “forma accidental”, puede producirse asfixia si se obstruye la vía aérea o se aspira hacia el sistema respiratorio.

  • Esta tendencia viral comenzó en China. Los expertos temen que se expanda por el mundo. Foto: Redes sociales.
El Colombiano
27 de febrero de 2026
El reto de ‘la dieta de comer plástico’, tendencia viral que consiste en masticar alimentos envueltos en film transparente para después escupirlos y no engordar, puede terminar en asfixia, irritación o incluso en un bloqueo intestinal, según la directora del Máster Nutrición, Composición corporal y Metabolismo de la Universidad Europea, Andrea Calderón.

Esta práctica, conocida internacionalmente como ‘plastic eating’, tiene el objetivo de engañar al cerebro y evitar la ingesta de calorías porque, supuestamente, simula “el placer sensorial” de comer sin tragar, por lo que las personas que lo prueban consiguen “bajar de peso”.

Calderón, frente a este reto que ya se ha viralizado en China, ha declarado que se trata de una “conducta de riesgo”, y no de una estrategia nutricional. Como ha explicado la nutricionista, la saciedad no depende solo “del acto mecánico de masticar”. Para que el organismo pueda activar los mecanismos reguladores del apetito es imprescindible que “los nutrientes lleguen al tracto digestivo”.

En este proceso, hormonas como la leptina, grelina o péptidos intestinales como el GLP-1, envían señales al sistema nervioso central para controlar el hambre y la saciedad. Por ello, cuando se escupe la comida y no se digiere, estas vías no terminan por activarse. Aun así, puede haber una “sensación momentánea” de saciedad, pero no hay una respuesta metabólica real.

Este tipo de conductas pueden alterar la percepción normal del hambre y pueden estar relacionadas con los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). De hecho, desde el punto de vista clínico, este reto se puede parecer al comportamiento conocido como “masticar y escupir”, común en personas con anorexia o bulimia, con el que disfrutan del sabor del alimento sin ingerir las calorías. Como consecuencia de esta práctica, se puede reforzar una relación “poco saludable con la comida”, basada en el miedo a engordar y en la necesidad de control.

“Normalizar estas prácticas, especialmente entre jóvenes, puede ser una señal de alerta y favorecer el desarrollo de conductas alimentarias más problemáticas”, ha comentado Calderón.

