Más de 65% de adultos de Colombia tiene problemas de obesidad

En cualquier barrio de Colombia, basta con entrar a una tienda para comprobar la paradoja: las bebidas azucaradas y los paquetes ultraprocesados cuestan menos que una fruta o una verdura fresca.
Y esa escena cotidiana no es un detalle menor, es el reflejo de un entorno que empuja a millones de personas hacia hábitos poco saludables; y de un problema que desde hace rato dejó de ser estético para convertirse en una enfermedad reconocida: la obesidad, pues ya sea crónica, multifactorial y de consecuencias graves, hoy afecta a más del 65 % de los adultos en el país, según la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE).
Las cifras globales confirman la magnitud del fenómeno. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022 una de cada ocho personas vivía con obesidad. Ese mismo año, 2.500 millones de adultos tenían sobrepeso y 890 millones ya eran obesos, lo que significa que el 43 % de la población adulta presentaba exceso de peso y el 16 % obesidad.