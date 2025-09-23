La OMS le responde a Trump: no hay evidencia científica de relación entre el autismo y el paracetamol

Este martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que no hay evidencia científica que demuestre la relación entre el consumo de paracetamol (acetaminofén en Colombia) en el embarazo y el autismo. Estas declaraciones fueron realizadas en el marco de la polémica que encendió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar que el medicamento aumentaba el riesgo de padecer este trastorno.
Contexto: Gobierno de Donald Trump quiere vincular el consumo del tylenol (acetaminofén) en el embarazo con el autismo