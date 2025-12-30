Minsalud definió el aumento de la UPC (dinero para el sistema) para 2026; así quedó

El Ministerio de Salud anunció este martes que el incremento global de la unidad de pago por capitación (UPC) para 2026 será del 12,94 %. Para esa decisión, esa entidad tuvo en cuenta la equiparación del 95 % de los recursos para la atención de los afiliados al régimen subsidiado a los del régimen contributivo, que fue ordenado por la Corte Constitucional.
Según explicó la entidad, ese aumento será del 9,03 % para el régimen contributivo y del 16,49 % para el régimen subsidiado, como lo determinó la Comisión Asesora de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento.