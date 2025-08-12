x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Una batalla campal de botellas”: concierto de Jhonny Rivera terminó con una gran riña y al menos 30 heridos en La Unión, Nariño

El artista se pronunció a través de redes sociales sobre lo sucedido en el municipio de La Unión.

  • Jhonny Rivera tuvo que interrumpir su presentación en La Unión, Nariño, tras fuertes disturbios en la audiencia. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
    Jhonny Rivera tuvo que interrumpir su presentación en La Unión, Nariño, tras fuertes disturbios en la audiencia. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
12 de agosto de 2025
bookmark

Quedaban 13 minutos para el final del concierto de Jhonny Rivera en la feria en La Unión en Nariño. Momentos en los que un fan se iba a gozar las canciones de su artista se iban a convertir en una pesadilla, incluso algunos llegaron a temer por su vida.

La jornada había comenzado con la presentación de artistas locales como Hermanos Narváez, Danilo Parra, Jenny López y Cumbia Kalle, quienes calentaron el ambiente antes de la aparición de Rivera en el escenario, que prometía ser la atracción principal de la celebración.

Jhonny Rivera hacía su presentación en la tarima instalada en el estadio Mariscal Sucre, de la municipalidad. Cuando un grupo de personas en estado de alcoholismo alentaron iniciaron una trifulca que estuvo cerca de terminar en tragedia.

Lea más: II Festival Fotográfico de Medellín: novedades, invitados y otros detalles

Los resultados de los disturbios dejaron por lo menos 30 personas heridas y la cancelación del evento que se estaba celebrando y que había convocado entre 12000 y 15000 personas.

La violencia estalló tras una disputa entre varias personas que, según testigos, estaban bajo los efectos del alcohol. Las causas exactas aún no han sido esclarecidas. La riña se propagó rápidamente por distintas zonas del parque y, pese a los intentos de los organizadores y del personal de seguridad privada, resultó imposible contenerla.

Por su parte, el cantante Jhonny Rivera lamentó lo sucedido, expresó su preocupación por los heridos y pidió que este episodio no empañe el espíritu de unión y celebración que debía marcar el concierto.

“Yo veo que botella va, botella viene, eso era una batalla campal de botellas, fue una cosa impresionante”, relató el artista a través de sus redes sociales.

Puede leer: ¡Prográmese! Ya vienen las Fiestas del Maíz en Sonsón

“Yo tenía la intención de decir no esto se aplaca y yo sigo, les dije por el micrófono, mi gente yo quiero cantar, yo quería terminar, pero eso no paraba y empecé a ver heridos”, dijo Rivera, quien aseguró que quedaron faltando alrededor de 40 minutos de show.

Ante el lanzamiento de objetos y el riesgo de lesiones, numerosos asistentes decidieron abandonar el lugar. Aun así, la organización intentó continuar con la programación con un baile posterior, pero gran parte del público ya había evacuado. La buena noticia es que no se reportaron víctimas mortales.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida