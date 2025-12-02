x

¡Prográmese! El Parque Arví tendrá programación especial durante esta Navidad

Uno de los planes para las vacaciones decembrinas es visitar el parque, uno de los pulmones verdes del Valle de Aburrá. El pesebre realizado por los silleteros de Santa Elena es una de las atracciones del Arví. Conozca las fechas del Mercado Arví, la presentación del Coro de la UdeA y la Novena de Aguinaldos para planear sus vacaciones decembrinas.

  • Este es el pesebre realizado por la Corporación de Silleteros de Santa Elena. FOTO: Cortesía Parque Arví
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

El Parque Arví se une a otros lugares públicos de la ciudad que en diciembre tendrán una programación cultural especial para celebrar esta Navidad. Además de participar en las diferentes actividades programadas en las últimas semanas del año, los asistentes podrán conocer el pesebre elaborado por los silleteros de la Corporación de Silleteros de Santa Elena.

Lea: ¡Aliste la maraca y la pandereta! Conozca dónde puede hacer la novena en Medellín durante esta Navidad

“En el parque Arví le damos la bienvenida a la Navidad, una época maravillosa para

disfrutar en familia en torno a la tradición, la cultura y la naturaleza. Nuestros visitantes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades culturales, los senderos habituales, el Mercado Arví y el tradicional pesebre en flores, una obra de arte que deben apreciar si viven en Medellín o planean visitarnos en estas fechas”, aseguró Óscar Andrés Cardona, director del Parque, en un comunicado.

El propósito de esta programación especial es que tanto turistas como locales puedan disfrutar de uno de los pulmones verdes del Valle de Aburrá durante las vacaciones, a la par que celebran la navidad.

Uno de los atractivos con los que contará el Arví en esta época es el pesebre realizado por los silleteros del corregimiento de Santa Elena, el cual está compuesto por 19 figuras de alrededor de 120 centímetros de alto. Este escenario estará disponible durante todo el mes de diciembre.

El próximo sábado 6 de diciembre el coro de la Universidad de Antioquia se presentará en el Parque. Después, el 13 y 14 de diciembre, habrá Mercado Arví, en el que participarán diversos emprendimientos de la ciudad, y también la feria gastronómica. Y finalmente el 22 de diciembre se realizará la novena de aguinaldos organizada por la Fundación del Mercado Arví, la cual está conformada por agricultores, artesanos y campesinos del corregimiento y del municipio de Guarne.

Durante diciembre también estarán disponibles las diferentes actividades que ofrece el Parque a lo largo del año. Los senderos ecológicos, recorridos guiados y las cicladas se seguirán realizando. Recuerde que el Arví cierra los martes para cuidar y proteger el bosque luego de recibir cientos de visitantes los otros días de la semana.

Si quiere conocer la programación completa del Parque durante esta Navidad, visite parquearvi.org o @parquearvi en Instagram.

Siga leyendo: En pleno diciembre se premiarán los mejores buñuelos de Medellín

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuándo puedo visitar el pesebre elaborado por los Silleteros en Arví?
El pesebre, una obra de arte floral, estará disponible para los visitantes durante todo el mes de diciembre en el Parque Arví. Es la atracción principal de la programación especial de Navidad de este pulmón verde de Medellín.
¿El Parque Arví tiene días de cierre durante diciembre?
Sí. El Parque Arví mantiene su horario habitual de cierre los días martes. Esta pausa semanal se realiza para llevar a cabo labores de mantenimiento y protección del bosque, luego de la afluencia de visitantes.
¿Qué eventos especiales habrá en el Mercado Arví esta Navidad?
El Mercado Arví se realizará el 13 y 14 de diciembre, contando con la participación de emprendimientos locales y una feria gastronómica. Además, el 22 de diciembre se celebrará la Novena de Aguinaldos.
