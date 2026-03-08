Kevin Gómez, la promesa de 16 años que ya domina la lucha libre en Colombia

Kevin Adrián Gómez Ruiz es tan apasionado por el deporte que, aunque esté lloviendo o tenga alguna dolencia física, no se queda en casa. Si no puede entrenar, al menos acude al escenario para observar el trabajo de sus compañeros o escuchar las indicaciones de sus entrenadores. Para él, cada día cuenta.

Vive en el barrio Pedregal, en Itagüí. Después de salir de clases en el colegio, toma tres transportes y camina varias cuadras para llegar a su sitio de entrenamiento. La jornada termina cerca de las 10:30 de la noche. Con apenas 16 años, repite esa rutina cinco veces por semana.

El esfuerzo ya empieza a dar frutos. Kevin se abre paso ante rivales de mayor edad en la lucha libre colombiana, disciplina en la que incursionó hace seis años. Y desde 2023 también construye su camino en el jiu-jitsu, modalidad en la que comienza a ganarse respeto.

El pasado fin de semana, en el Campeonato Nacional de lucha disputado en Medellín, Gómez se consagró campeón en la división de los 60 kilogramos, estilo grecorromano, tras imponerse en la final al vallecaucano Dilan Alexis Ramírez.

Fue la confirmación de su progreso, de su evolución técnica y de su fortaleza mental, como lo resalta su entrenador, Jhon Henry Orozco.

“Es uno de los mejores luchadores del país. Ya se ganó un nombre por sus triunfos y por sus condiciones técnicas. Pero además destaco que es una gran persona: sencillo, humilde, sin vicios. Va por buen camino; debe quemar sus etapas, pero tiene todo para triunfar. En su categoría nadie le gana; en Intercolegiados no tiene rival, y muchos de sus combates los resuelve en 10 o 15 segundos”, afirma Orozco, quien agrega que Kevin es tan avanzado que incluso aporta en la formación de otros deportistas.