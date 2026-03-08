El británico Russell ganó el GP de Australia de F1 en un golpe de mano de Mercedes

El británico George Russell venció este domingo en el Gran Premio de Australia, la carrera inaugural de la temporada de Fórmula 1, en un doblete del equipo Mercedes, que colocó en segundo lugar al italiano Kimi Antonelli.
El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que lideró la prueba en varios sectores, completó el podio en Melbourne, donde se pusieron por primera vez a prueba las revolucionarias nuevas reglas para los autos.
En las gradas, cientos de aficionados australianos sufrieron una enorme decepción antes siquiera de comenzar la prueba, cuando el ídolo local Oscar Piastri se accidentó en la vuelta de formación y quedó fuera de la competencia por los graves daños de su McLaren.
El británico Lando Norris (McLaren) inició la defensa del título con un quinto lugar, uno por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que firmó una de sus características remontadas.
El tetracampeón mundial había arrancado la carrera desde el fondo de la parrilla por un accidente en la sesión de clasificación y fue adelantando rivales hasta toparse con Norris.
Lea: ¡Russell brilla en Australia! Mercedes domina la clasificación en el primer Gran Premio del año en la Fórmula 1
El mexicano Sergio Pérez, de vuelta a la competición, fue decimosexto en la carrera de debut de la escudería estadounidense Cadillac.
Audi, otro equipo debutante, lució mejores prestaciones y colocó al brasileño Gabriel Bortoleto en la novena posición.
El argentino Franco Colapinto (Alpine) escaló dos posiciones desde la salida hasta el decimocuarto lugar a pesar de que fue sancionado con una parada en el pit por una infracción en la salida.