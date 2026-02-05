Perro que persiguió un carro en Santander no estaba abandonado: esta es la historia detrás del video viral

Un video grabado en la vía hacia Los Santos, Santander, encendió las alarmas en redes sociales al mostrar a un perro de color café corriendo a toda velocidad detrás de un carro gris, aparentemente sin percatarse del riesgo de ser arrollado. Durante varios minutos, el animal persiguió el vehículo entre los carros hasta perderlo de vista. Escena que muchos interpretaron como un caso de abandono.
La grabación se viralizó rápidamente y generó denuncias ciudadanas. Incluso, la Policía de Bucaramanga calificó inicialmente el hecho como grave y anunció una investigación, luego de identificar las placas del vehículo. “Gracias a las denuncias realizadas en redes sociales estamos investigando este evidente caso de maltrato animal”, señaló la comandante operativa Katherine Samudio.