Ponencias en la Corte Constitucional piden tumbar ley de encuestas: estos son los argumentos

La Corte Constitucional tiene en la mira la llamada “Ley de Encuestas”, una norma que cambió las reglas para la elaboración y publicación de sondeos electorales en Colombia y que ahora podría caerse tras las ponencias que serán discutidas en próximas salas del alto tribunal. La ley, que entró en vigencia para las pasadas elecciones legislativas y las presidenciales que se avecinan, ha estado en el centro de la polémica por las nuevas exigencias impuestas a las firmas encuestadoras. La normativa, aprobada por el Congreso bajo la Ley 2494 de 2025, estableció nuevos parámetros técnicos relacionados con el muestreo, los márgenes de error, los niveles de confianza y los criterios mínimos de representatividad de las encuestas, diferenciando incluso...