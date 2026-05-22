Pilas, usuarios de Windows 11: Microsoft lanza actualización urgente que corrige fallos

Las correcciones llegaron en las compilaciones 26100.8521 y 26200.8521, distribuidas dentro del canal Release Preview para las ramas 24H2 y 25H2 del sistema operativo, antes de las actualizaciones mensuales habituales.

Microsoft comenzó a distribuir una actualización de emergencia para Windows 11 con el objetivo de corregir dos errores críticos que estaban afectando el funcionamiento de miles de equipos: uno que silenciaba automáticamente el volumen del sistema y otro que bloqueaba la apertura de aplicaciones.

El segundo apuntaba al Servicio de Notificaciones Push de Windows, conocido como WPN, e l componente encargado de gestionar alertas, notificaciones y procesos internos de aplicaciones del sistema y programas de terceros.

El primer fallo provocaba que el volumen del sistema se silenciara de forma aleatoria en determinados dispositivos mientras los usuarios realizaban tareas cotidianas, reproducían contenido o usaban aplicaciones de comunicación.

Cuando este servicio fallaba, el problema generaba un efecto en cadena que impedía abrir varias aplicaciones importantes dentro del sistema operativo. La combinación de ambos errores, reportada masivamente por usuarios, obligó a Microsoft a acelerar el despliegue de la solución.

Además de los dos fallos principales, la actualización incluye mejoras de rendimiento general. Microsoft realizó cambios en el Administrador de Tareas para ofrecer un monitoreo más preciso de las NPU, las Unidades de Procesamiento Neural que ejecutan funciones de inteligencia artificial directamente desde el hardware local.

Estas unidades han ganado protagonismo con la llegada de computadores diseñados para correr tareas de IA sin depender de la nube.

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La actualización también incorpora optimizaciones para la herramienta de lupa del sistema operativo, correcciones relacionadas con la estabilidad de los fondos de pantalla y mejoras en las funciones de conectividad de audio y uso compartido de sonido entre dispositivos compatibles.

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La distribución a través del canal Release Preview significa que la actualización está disponible primero para usuarios que participan en el programa de pruebas de Windows antes de llegar al resto de equipos con Windows 11 a través de los canales de actualización habituales.