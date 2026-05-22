Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Exclusivo suscriptores

Hasta $50 mil pesos pagan por cargar propaganda en cierre de campaña de Iván Cepeda: el candidato respondió

El candidato rechazó cualquier ofrecimiento económico relacionado con actividades de campaña y señaló que cualquier persona que realice ese tipo de ofrecimiento debe ser investigado.

  • Evento en campaña del candidato Iván Cepeda. Foto: redes sociales @IvanCepedaCast
    Evento en campaña del candidato Iván Cepeda. Foto: redes sociales @IvanCepedaCast
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Mensajes de WhatsApp en los que se ofrecían 50.000 pesos por asistir al cierre de campaña presidencial de Iván Cepeda en Bogotá comenzaron a circular en distintos sectores de la capital y desataron cuestionamientos sobre una presunta convocatoria remunerada para el evento político previsto en la Plaza de Bolívar.

En las cadenas difundidas por chats y estados de WhatsApp se solicitaba “personal, hombres altos, para apoyo logístico” durante la jornada programada para este viernes 22 de mayo entre las 2:30 de la tarde y las 7:30 de la noche. La convocatoria hacía referencia al evento denominado “Cierre de Campaña 100% con Cepeda Movimiento Liberales de Base”.

Puede leer: “¿Tomamos café?”: Invitación de Paloma a Fajardo tras resultados de encuesta...

¿Tienes una suscripción?
INICIA SESIÓN
Has encontrado contenido
exclusivo para suscriptores
Entérate de qué tratan esta y muchas más producciones desarrolladas con periodismo riguroso y confiable
Selecciona tu plan
Plan destacado
Digital
Mensual
$16.900*
SUSCRÍBETE
*Paga $16.900 por el primer mes. A partir del segundo mes paga $21.500
  • Prueba el primer mes por $16.900. A partir del segundo mes paga $21.500.
  • Acceso completo a noticias sin publicidad invasiva (pop up, videos y display flotantes).
  • Mi Colombiano: Visualiza noticias según tu navegación y sigue temas de interés.
  • Club intelecto: harás parte de nuestro club de suscriptores a partir del 3er mes
  • Primicia en podcast exclusivos.
  • Newsletter "Aquí te cuento", una selección de las principales noticias del día en tu correo electrónico.
  • Versión digital de nuestra edición impresa con el histórico hasta 1 año.
  • Contenidos premium (investigaciones y especiales)
  • Cancela cuando quieras.
Digital
Anual
$222.800*
SUSCRÍBETE
*Pagando con tarjeta de crédito
  • Duración de la suscripción: 12 meses
  • Acceso completo a noticias sin publicidad invasiva (pop up, videos y display flotantes).
  • Mi Colombiano: Visualiza noticias según tu navegación y sigue temas de interés.
  • Club intelecto: harás parte de nuestro club de suscriptores y podrás vincular hasta 2 beneficiarios.
  • Primicia en podcast exclusivos.
  • Newsletter "Aquí te cuento", una selección de las principales noticias del día en tu correo electrónico.
  • Versión digital de nuestra edición impresa con el histórico hasta 1 año.
  • Contenidos premium (investigaciones y especiales)
  • Cancela cuando quieras (Si cancelas antes de que se cumplan los 12 meses contratados, no se te realizará el cobro de la renovación el siguiente año)
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos