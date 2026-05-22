Hasta $50 mil pesos pagan por cargar propaganda en cierre de campaña de Iván Cepeda: el candidato respondió

Video | ¡Bienvenido, Metro de Bogotá! Así se vio la primera prueba del tren sobre el viaducto

El recorrido se realizó entre el Patio Taller de Bosa y la estación 2, en la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali. El proyecto ya supera el 77 % de avance y se prepara para nuevas pruebas con energía.