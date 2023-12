The Economist publicó un artículo en el que reconoció a los países destacados de 2024. Unos no agacharon su cabeza ante sus adversarios en la guerra, otros tuvieron que sacar los dientes para no verse involucrados en conflictos y estuvieron los que demostraron crecimiento en medio de las adversidades.

Grecia fue el seleccionado por la publicación como el país de 2024. La reelección de la centroderecha, una política exterior muy amigable con EE.UU. y la Unión Europea, unas reformas que fueron duras, pero sensatas con su pueblo, y la reconstrucción de un contrato social hicieron parte de las características que tomó en cuenta la publicación para nombrar a la cuna de la civilización occidental como la nación del año.

“Después de años de dolorosa reestructuración, Grecia encabezó nuestro ranking anual de las economías del mundo rico en 2023. Su gobierno de centroderecha fue reelegido en junio. Su política exterior es pro EE.UU., pro UE y dista de Rusia. Grecia demuestra que, al borde del colapso, es posible promulgar reformas económicas duras y sensatas, reconstruir el contrato social, exhibir patriotismo restringido y aun así ganar elecciones”, se puede leer en la publicación.