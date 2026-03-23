Así será la primera Semana Santa de León XIV como pontífice

El pasado 22 de marzo, quinto Domingo de Cuaresma, y a pocos días de iniciar la Semana Santa, el papa León XIV invitó en su reflexión previa a la oración del Ángelus a encomendarse a la Virgen María como una ayuda para vivir estos días santos que se acercan. Lea: El papa León XIV en África: así será su gira como peregrino en cuatro países De igual manera hizo un llamado al diálogo para resolver las crisis en Oriente Medio y otras regiones del mundo: “Renuevo con fuerza mi llamado a perseverar en la oración para que cesen hostilidades y se abran por fin caminos de paz basados en un diálogo sincero y en el respeto de la dignidad de cada persona humana”. Robert Francis Prevost llegó al papado desde el 8 de mayo de 2025, luego de que el cónclave lo eligiera como sucesor del papa Francisco, quien falleció justo el día después del Domingo de Resurrección del año pasado. Esta entonces será la primera Semana Mayor de León XIV como papa. Como es costumbre, el Vaticano ya dio a conocer la agenda del papa, en especial la que tendrá que ver con las celebraciones litúrgicas que el mundo podrá seguir en las transmisiones de Vatican News, en su página web o en sus redes sociales.

León XIV presidirá el Domingo de Ramos, el próximo 29 de marzo en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, y la Santa Misa de Domingo de Ramos a las 10:00 a.m. hora local (3:00 de la madrugada hora Colombia, según el cambio de horario que se dará justo ese 29 de marzo). El Jueves Santo, 2 de abril, ofrecerá la Misa Crismal en la Basílica de San Pedro, a las 9:30 a. m. (hora local del Vaticano, recuerde restar siete horas para Colombia). Esta, según ACI Prensa, la agencia de noticias católicas en español más grande del mundo, será concelebrada por los patriarcas, cardenales, obispos y sacerdotes presentes en Roma.