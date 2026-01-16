León XIV designó a obispo colombiano como vicario en la basílica de Roma donde Francisco fue sepultado

El obispo colombiano Luis Manuel Alí Herrera fue nombrado por el papa León XIV como vicario del Arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas mayores de Roma en la que además reposan los restos del papa Francisco, fallecido en abril de 2025 a los 88 años. Lea aquí: Revelan imagen de la tumba del papa Francisco, hecha en mármol y con una inscripción en latín De acuerdo con la Conferencia Episcopal, el nombramiento de monseñor Alí Herrera se confirmó este jueves, 15 de enero, conforme al artículo 4.1 del Estatuto vigente del Capitolo Liberiano, organismo que rige la vida litúrgica, pastoral y espiritual de la basílica, uno de los santuarios marianos más importantes de la Iglesia Católica. “En su nueva función, monseñor Alí Herrera colaborará estrechamente con el cardenal Rolandas Makrickas, arcipreste de Santa María la Mayor desde julio de 2025, en la coordinación de la actividad de los canónigos y en la atención pastoral de la comunidad vinculada al templo”, explicó la Conferencia Episcopal.

Así mismo, monseñor Alí Herrera podrá actuar en representación del arcipreste Makrickas en caso de ausencia o impedimento. Monseñor Luis Manuel Alí Herrera nació en Barranquilla el 2 de mayo de 1967. Es licenciado en Teología y Psicología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y fue ordenado sacerdote en 1992. En 2015 fue nombrado Obispo Auxiliar de Bogotá por el papa Francisco. Siga leyendo: La historia de Fray León y Francisco de Asís, ¿el nuevo papa eligió su nombre en honor a su amistad con el argentino? Desde ese año ha estado vinculado a la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, primero como miembro y, desde 2024, como su secretario. Este organismo, creado por Francisco, tiene como misión asesorar al sumo pontífice y “promover en toda la Iglesia políticas y buenas prácticas para la prevención y atención de abusos contra menores y personas vulnerables”. Monseñor también se desempeñó como secretario general de la Conferencia Episcopal entre 2021 y 2024 y en agosto de 2025 fue designado también miembro del Dicasterio para el Clero.

La Santa Sede indicó que, de manera simultánea, monseñor Alí Herrera continuará desempeñándose como Secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. Desde la Conferencia Episcopal destacaron que la designación de monseñor Alí Herrera “constituye un reconocimiento a su trayectoria pastoral y a su compromiso con la vida eclesial”. Además, “refuerza la presencia de un pastor colombiano en una de las sedes más simbólicas de la Iglesia universal, vinculando la tradición milenaria de la basílica con los desafíos pastorales contemporáneos”, agregaron. Le puede interesar: León XIV retorna al Vaticano la misa “tridentina” que Francisco prohibió y dividió a la iglesia, ¿cómo es la ceremonia?

La basílica que custodia los restos de Francisco

La Basílica de Santa María la Mayor es el santuario mariano más antiguo de Occidente. Fundada en el siglo IV, conserva elementos de su arquitectura paleocristiana y alberga importantes tesoros de la tradición cristiana, entre ellos la imagen de la Salus Populi Romani, ante la cual los papas suelen orar antes y después de sus viajes apostólicos, como lo hacía Francisco, que tenía una profunda conexión con este lugar.

Así es el interior de la Basílica Santa María la Mayor de Roma. FOTO: Getty

Por eso, Santa María la Mayor adquirió en los últimos años un significado particular, además de su relevancia histórica y espiritual. Francisco dispuso que, tras su muerte, fuera sepultado en esta basílica y no en las Grutas Vaticanas, como ha sido la costumbre de los pontífices durante más de un siglo. Su tumba se encuentra en la Capilla Paulina de Santa María la Mayor y se caracteriza por su sencillez: una lápida sobria con su nombre papal en latín, Franciscus.

Bloque de preguntas y respuestas