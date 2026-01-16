León XIV designó a obispo colombiano como vicario en la basílica de Roma donde Francisco fue sepultado

El obispo colombiano Luis Manuel Alí Herrera fue nombrado por el papa León XIV como vicario del Arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas mayores de Roma en la que además reposan los restos del papa Francisco, fallecido en abril de 2025 a los 88 años.
De acuerdo con la Conferencia Episcopal, el nombramiento de monseñor Alí Herrera se confirmó este jueves, 15 de enero, conforme al artículo 4.1 del Estatuto vigente del Capitolo Liberiano, organismo que rige la vida litúrgica, pastoral y espiritual de la basílica, uno de los santuarios marianos más importantes de la Iglesia Católica.
“En su nueva función, monseñor Alí Herrera colaborará estrechamente con el cardenal Rolandas Makrickas, arcipreste de Santa María la Mayor desde julio de 2025, en la coordinación de la actividad de los canónigos y en la atención pastoral de la comunidad vinculada al templo”, explicó la Conferencia Episcopal.