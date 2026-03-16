El papa León XIV emprenderá en abril su primera gira internacional por África, un recorrido de diez días que lo llevará por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. El itinerario, que suma casi 18.000 kilómetros, incluye 11 discursos, siete misas y encuentros con líderes políticos, religiosos y comunidades locales, en una agenda que el Vaticano describe como una peregrinación marcada por el diálogo, la paz y la lucha contra las desigualdades. El viaje, previsto entre el 13 y el 23 de abril, será el tercero del pontífice estadounidense desde su elección en mayo de 2025. Antes visitó Turquía y Líbano, además del Principado de Mónaco. Esta vez, el foco estará en el continente africano, una región que el propio papa había manifestado su intención de visitar desde finales del año pasado. Le puede interesar: La historia detrás de la pequeña ciudad turca elegida por el papa León XIV para su primera visita internacional

Vuelo de regreso del Líbano a Roma. Foto: Vatican Media

Las etapas de la gira de León XIV por África.

La gira comenzará en Argelia, un país de mayoría musulmana donde el papa será recibido por el presidente Abdelmadjid Tebboune. Allí presidirá celebraciones religiosas en la Basílica de Nuestra Señora de África, en Argel, y en la ciudad de Annaba, históricamente conocida como Hipona y vinculada a la figura de San Agustín. En esta etapa también visitará el Monumento a los Mártires de la independencia argelina y hará una parada en la Gran Mezquita de Argel, uno de los complejos islámicos más grandes del mundo. El lema del viaje en este país resume el espíritu del encuentro entre religiones: “La paz sea con vosotros”, una expresión que el Vaticano destaca como símbolo del diálogo entre cristianos y musulmanes.

El papa León XIV en África: así será su gira como peregrino en cuatro países. Foto: Vatican Media

El último tramo del viaje llevará al papa a Guinea Ecuatorial, donde mantendrá encuentros con el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, representantes del mundo cultural y personal sanitario. Durante su paso por el país visitará Malabo, Mongomo y Bata. En esta última ciudad está previsto un momento de oración en memoria de las víctimas de la explosión de un arsenal militar ocurrida en marzo de 2021, un hecho que dejó decenas de muertos y cientos de heridos. La agenda también contempla una visita a un hospital psiquiátrico, una prisión y un encuentro con jóvenes y familias en un estadio de la ciudad. Entérese: Papa León XIV conmueve a un millón de jóvenes en Roma: así fue la vigilia del Jubileo 2025

¿Qué mensajes llevará León XIV en su gira africana?

Además de las celebraciones litúrgicas y los encuentros con fieles, la gira africana incluye cerca de 25 intervenciones públicas entre discursos, saludos y homilías, lo que la convierte en una de las agendas más intensas del pontífice desde su elección.

El papa León XIV y el Presidente para los Asuntos Religiosos de Turquía. Foto: Vatican Media

El Vaticano destaca que los mensajes centrales del viaje girarán en torno al diálogo interreligioso, la protección de los recursos naturales, la reconciliación y la justicia social. Tras esta visita a África, el papa tiene previsto otro desplazamiento internacional en junio, cuando viajará a España para participar en la inauguración de la torre más alta de la basílica de la Sagrada Familia, en la ciudad de Barcelona. Siga leyendo: La Sagrada Familia de Barcelona ya es la iglesia más alta del mundo: ya tiene la gran cruz de Jesucristo *Con información de AFP Bloque de preguntas y respuestas