Científicos explican cómo fortalecer las células inmunes para atacar el cáncer de pulmón

Un subconjunto recientemente descubierto de células asesinas naturales asociadas a tumores (taNK) se muestra prometedor como objetivo para la inmunoterapia, según una investigación de la Universidad de Basilea (Suiza) realizada con muestras de pacientes humanos con cáncer de pulmón.

El estudio, publicado en ‘Science Immunology’ identificó marcadores genéticos asociados con las células taNK y demostró que los anticuerpos bloqueadores de puntos de control inmunitarios podrían potenciar selectivamente su citotoxicidad ex vivo, lo que resalta el potencial terapéutico de estas células.

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El cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) es una de las principales causas de muerte por cáncer en todo el mundo, pero no todos los pacientes responden a los tratamientos existentes.

Estudios recientes han sugerido que las terapias dirigidas a las células NK pueden mejorar la supervivencia de los pacientes en varios tipos de cáncer. Sin embargo, existen muchos subconjuntos de células NK con características y funciones distintas, y no estaba claro cómo se podía atacar de forma exclusiva a cada grupo.

Para abordar esta necesidad, los investigadores examinaron las características de las células NK en muestras tumorales de 11 pacientes con CPCNP. El análisis multiómico reveló dos grupos distintos de células taNK que expresaban marcadores de residencia tisular y función alterada, pero que también presentaban perfiles efectores altamente citotóxicos.

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Los investigadores también detectaron un subgrupo de células dentro de esta población que expresaban CD39 (CD39 +) y mostraron una mayor capacidad para eliminar tumores in vitro. El bloqueo del punto de control inhibitorio NKG2A en las células taNK CD39 + con anticuerpos monoclonales potenció aún más su función citotóxica y promovió selectivamente su expansión.

“Estos hallazgos resaltan el eje de las células taNK CD39+ como una diana prometedora para la inmunoterapia de próxima generación basada en células NK en el cáncer de pulmón, escriben los autores. De forma relacionada, pero independiente del presente estudio, se está llevando a cabo un ensayo clínico para evaluar los tratamientos anti-NKG2A para el cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP), lo que sugiere que este enfoque podría ser prometedor”, finalizan los autores.

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