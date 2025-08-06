x

Una propuesta de matrimonio que tuvo a Diomedes Díaz como testigo

Diomedes Díaz fue el testigo de una romántica pedida de mano en Valledupar. Una pareja de mujeres protagonizó el emotivo momento frente a su estatua.

  • Una de las mujeres preparó la sorpresa con excusa de tomar una foto juntas al lado de la estatua. Imagen, captura de video.
El Colombiano
06 de agosto de 2025
bookmark

Una emotiva escena sorprendió a los visitantes del parque La Provincia, en Valledupar. Frente a la icónica estatua del cantante Diomedes Díaz, una pareja de mujeres protagonizó una curiosa propuesta de matrimonio que ya circula en redes sociales.

En el video, compartido en TikTok, se ve cómo una de las mujeres prepara la sorpresa: le pide a su pareja posar para una foto y, en ese instante, saca una pequeña caja roja con un anillo. Entre risas, abrazos y aplausos, la otra mujer acepta la propuesta mientras la estatua del ‘Cacique de La Junta’ parece ser el testigo silencioso de la escena.

Sobre la silla del cacique de la junta

La estatua, conocida como “La Silla de Diomedes”, es uno de los puntos más visitados del Valledupar y se encuentra justo al lado del monumento dedicado a su hijo Martín Elías. Fue inaugurada en 2017 y desde entonces se ha convertido en parada obligada para locales y turistas.

Tuvo un costo aproximado de 40 millones de pesos y fue creada por los escultores Jhon Peñaloza y Carlos Misael Martínez.

Lea también: ¡Una millonada! Hijo de Diomedes Díaz aclaró cómo se distribuyen las regalías del ‘Cacique’

Utilidad para la vida