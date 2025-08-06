Una propuesta de matrimonio que tuvo a Diomedes Díaz como testigo

Una emotiva escena sorprendió a los visitantes del parque La Provincia, en Valledupar. Frente a la icónica estatua del cantante Diomedes Díaz, una pareja de mujeres protagonizó una curiosa propuesta de matrimonio que ya circula en redes sociales.

En el video, compartido en TikTok, se ve cómo una de las mujeres prepara la sorpresa: le pide a su pareja posar para una foto y, en ese instante, saca una pequeña caja roja con un anillo. Entre risas, abrazos y aplausos, la otra mujer acepta la propuesta mientras la estatua del ‘Cacique de La Junta’ parece ser el testigo silencioso de la escena.