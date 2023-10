Conozca aquí qué dice el color de los mocos sobre la salud.

Mocos transparentes o blancos

Según la investigación Characteristics of Nasal Mucus in Nonallergic Rhinitis, publicada en American Journal of Rhinology & Allergy, los mocos incoloros o blancos son generalmente un signo de salud normal. Indican una producción de moco normal y no suelen estar asociados a infecciones graves. Esto puede cambiar si persisten durante un periodo prolongado.

Mocos amarillos o verdes

El color amarillo o verde en los mocos indica la presencia de células blancas de la sangre, conocidas como neutrófilos, que son las primeras células inmunitarias que reaccionan cuando al cuerpo entran microorganismos como bacterias o virus.

Por lo que la coloración puede estar asociada a infecciones bacterianas o virales, al sugerir una respuesta inmune activa.