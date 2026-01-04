2026, el año del reinicio según los astrólogos contemporáneos y la astrología china

Para la reconocida astróloga venezolana Mia Pineda, más conocida como Mia Astral, el 2025 que acaba de terminar “fue un ensayo de lo que viene en 2026”. En otras palabras, el 2025 fue un año de cierres y la vida –a la mayoría de personas– les pidió flexibilidad. Por eso el 2026 llega con una energía completamente distinta: “más claridad, más verdad y nuevas oportunidades, eso sí, si estamos dispuestos a escucharlas”. Eso lo contó en el pódcast En defensa propia con Ericka de la Vega. Ya en sus publicaciones cotidianas en redes sociales y en su página de membresía miastral.com ha insistido en que este año los movimientos planetarios que se activan marcan un antes y un después en temas de propósito, identidad, valor personal, liderazgo y construcción de futuro. Aunque la astrología está calificada como una pseudociencia, basa sus análisis y predicciones en los movimientos planetarios (tránsitos) que justo este año traen novedades, como la entrada de Júpiter a Leo, de Neptuno y Saturno en Aries o el paso definitivo de Urano a Géminis. Para el astrólogo humanista español José Millán, experto en astrología mundana -que estudia eventos colectivos y globales- el 2026 será un año de reinicios, “no es una crisis más, como la del 2008 o una super crisis como la del 2020, va mucho más allá”, dijo en su video de Youtube –@josemillanastrologohumanista– titulado La astrología del 2026, El año del reinicio que dura dos horas y supera las 275.000 visualizaciones.

“Es un año de reinicio porque tres planetas transpersonales (los más alejados de la tierra: Urano, Neptuno y Plutón) y Saturno y Júpiter cambiarán de signo y siempre que pasa eso hay algo de reinicio (...), pero además habrá mucha energía de fuego, de inicio, de creación, mucha energía vital y de manifestación”, añadió. “No va a ser un año estático ni meditativo ni inmóvil, será uno de los años más movidos y sobre todo no va a ser un año que se preste a pequeños reajustes, es un año en el que habrá que empezar de nuevo”, continuó. Millán resume este año 2026 en una frase: “llegó la hora de profundas transformaciones sociales, masivas e inaplazables y urgentes que cambiarán nuestra forma de pensar, comunicar, relacionarse con nuestro entorno y reflejar la realidad”. Puede leer: Empezar el “gym”, comer saludable o leer más: claves para cumplir sus metas de 2026

En la misma idea está la astróloga paisa Sara Rivera –@astrologiaSaraRivera en Instagram–, quien afirma que “comienza un año con una vibración muy diferente. Estamos en procesos de profunda transformación y este año se nos pedirá mucha coherencia en nuestros caminos y decisiones. Es un año que nos regala la oportunidad de comenzar de cero; no la desaproveches”. Y añadió como consejos claves el “soltar el qué dirán, soltar las expectativas ajenas y comenzar a vivir por y para ti”. Y no solo los astrólogos hispanos piensan así. Insiste Pam Gregory, la famosa astróloga británica con más de 4 décadas de experiencia –@PamGregory en YouTube– que este 2026 será un año muy diferente a 2025: “Entramos en un episodio completamente nuevo para la humanidad, será un año de rápido movimiento y no se desacelará en el corto plazo”, por eso ella recomienda a nivel personal todo tipo de actividades que nos conecten con el presente y con la calma para no caer en el colapso de esa aceleración que estará muy mediada por la tecnología: meditar, yoga, respiración, “pero que cualquier cosa que hagas, contemplar velas, meditar, abrazar árboles, sentarte en la naturaleza, cantar, bailar, lo que sea, lo comiences a hacer una práctica espiritual diaria que realmente te servirá en 2026”.

¿Qué dicen los chinos?

2026 será para los chinos el año del Caballo de fuego. FOTO Getty

Para el horóscopo chino el inicio de una nueva era no se ha dado aún. Para ellos el Año Nuevo comenzará el 17 de febrero de 2026, pero en lo que sí concuerdan es en que será un año de intensidad y transformación. Será el año del Caballo de Fuego, el que la astróloga y especialista en el horóscopo chino, la argentina Ludovica Squirru Dari, ha denominado el animal más apasionado e indomable del zodíaco chino, y ese será el que regirá el ciclo que irá hasta el 6 de febrero de 2027. La referente de la astrología china en América Latina le contó al diario El Clarín de Argentina que “en el año del Caballo de Fuego tendremos que cabalgar en un mundo con nuevos paradigmas, valores, guerras, enfermedades y cambios climáticos. Y aprender a domar a este signo que nos tomará examen” y añadió que “lo que viene tiene un carácter de ciencia ficción, hiperrealista: la irrupción de la inteligencia artificial, la manipulación de la realidad y un clima de desconfianza global”. Y de nuevo, así como en la astrología occidental, en la china aseguran que será un ciclo de transformación “y de asumir riesgos medidos, tanto en la vida personal como en la profesional”, anotó Ludovica. La experta acaba de publicar el libro Horóscopo Chino 2026: Caballo de Fuego (Ediciones B) en el que detalla al caballo de fuego como el animal más apasionado e indomable del zodiaco chino, que recordemos basa su horóscopo en 12 animales que se asignan por año. “Creativo, noble y enérgico, pero también impredecible y temperamental, el caballo encendido por el fuego trae movimientos bruscos, desafíos y revoluciones para toda la humanidad”.

Horóscopo corto para cada signo en 2026

La astróloga antioqueña Távata, @tavatanet en sus redes sociales, resumen de manera corta lo que será este 2026 para todos los signos del zodiaco. Recomienda leer su signo solar y ascendente. Aries: será un año de más madurez, estabilidad emocional, seriedad y responsabilidad. Porque Saturno le trae beneficio en la estructura de sus labores y economía, los pasos a dar son muy racionales en lo laboral y lo financiero. En la salud debe cuidar la cabeza, el corazón y los órganos genitales. Es un año para seguir remodelando vivienda o invirtiendo en propiedad raíz. Mejora las relaciones familiares en especial con mujeres. Controlar los lujos. Tauro: 2026, será un año de continuas transformaciones en cuanto a su mentalidad por la entrada de Urano en géminis, aunque se “devolverá” unos meses nuevamente a tauro, va a estar un poco indeciso por esos cambios. Este es un buen año para nuevos idiomas y para –con su nueva forma de pensar– superar las situaciones emocionales. En la salud se recomienda cuidar los órganos genitales, el cuello, la garganta y el sistema digestivo. En el amor, fortalecer su relación actual y en el dinero se prevé volver a más estabilidad que justo se la podrá brindar un cambio que le dé más satisfacción. Géminis: este será un año más versátil, más fluido, dejará un poco esa inestabilidad laboral y económica del año 2025. Estará más creativo, más intelectual y sabrá manejar mejor sus sentimientos y emociones. Será más responsable, más maduro y eso lo tendrá más estable, en todos los aspectos de su vida. Habrá una mejora en las relaciones sentimentales y familiares. No es un año para arriesgar en lo financiero. Se recomienda cuidar la salud digestiva y de pulmones. Le puede interesar: ¿Un mes sin alcohol? Expertos dicen que la abstinencia es clave para mejorar el sueño y aumentar la concentración Cáncer: será un año más amable en el ambiente familiar. Estará más emotivo y más expresivo en sus afectos, estará más optimista y eso le atraerá más situaciones de mejora en todos los campos de su vida. Cuide la dieta alimenticia porque será un año fácil para aumentar de peso, pero no de bajar. Buen año para viajes y documentos de extranjería. Leo: tendrá un año de expansión y triunfos en su parte laboral y financiera. Sea muy prudente con lo que habla. En la salud cuide la espalda, colon y el sistema óseo. Buen año para la reconciliación con su familia o su pareja actual. Tendrá un 2026 más espiritual, más estable y más armonioso. Se recomienda calmar el mal temperamento.