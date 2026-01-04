2026, el año del reinicio según los astrólogos contemporáneos y la astrología china

Para la reconocida astróloga venezolana Mia Pineda, más conocida como Mia Astral, el 2025 que acaba de terminar “fue un ensayo de lo que viene en 2026”. En otras palabras, el 2025 fue un año de cierres y la vida –a la mayoría de personas– les pidió flexibilidad. Por eso el 2026 llega con una energía completamente distinta: “más claridad, más verdad y nuevas oportunidades, eso sí, si estamos dispuestos a escucharlas”.
Eso lo contó en el pódcast En defensa propia con Ericka de la Vega. Ya en sus publicaciones cotidianas en redes sociales y en su página de membresía miastral.com ha insistido en que este año los movimientos planetarios que se activan marcan un antes y un después en temas de propósito, identidad, valor personal, liderazgo y construcción de futuro.
Aunque la astrología está calificada como una pseudociencia, basa sus análisis y predicciones en los movimientos planetarios (tránsitos) que justo este año traen novedades, como la entrada de Júpiter a Leo, de Neptuno y Saturno en Aries o el paso definitivo de Urano a Géminis.
Para el astrólogo humanista español José Millán, experto en astrología mundana -que estudia eventos colectivos y globales- el 2026 será un año de reinicios, “no es una crisis más, como la del 2008 o una super crisis como la del 2020, va mucho más allá”, dijo en su video de Youtube –@josemillanastrologohumanista– titulado La astrología del 2026, El año del reinicio que dura dos horas y supera las 275.000 visualizaciones.