Razones por las que no debería dedicar Mujeres de Ricardo Arjona

“No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor”, se escucha con frecuencia cada 8 de marzo. Si no reconoce la canción, se trata de ‘mujeres’ de Ricardo Arjona.

En la segunda estrofa canta “dicen que fue una costilla, hubiese dado mi columna vertebral”. Y aunque trata de referirse a una parte del cuerpo más vital sigue siendo parte del hombre y no un ser completo e independiente.

Incluso en el estribillo de la canción la frase “lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe y si no existe lo inventamos por ustedes”.

A pesar de que busca dar la idea de “hacer cualquier cosa por las mujeres” si se analiza deja en duda la capacidad de las mujeres de valerse por sí solas.

Sin embargo, la frase más criticada de Arjona en esta canción es “nosotros con el machismo, ustedes al feminismo, y al final la historia termina en par”.

Igualando de una u otra forma los dos, como si se tratara de una guerra de sexos, cuando el machismo mata a cientos de mujeres al año.

Usuarios en redes sociales expusieron sus razones para que esta canción no suene como tema en honor a las mujeres: