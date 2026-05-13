Nuevas revelaciones en caso Epstein: publican nota de suicidio y detalles de su visita a Colombia en 2002

En los últimos días han salido a la luz pública nuevas revelaciones en el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, una de ellas relacionada con una visita que hizo a nuestro país en el año 2002 y otra, la publicación de su supuesta nota de suicidio. La semana pasada, un juez estadounidense publicó la carta que habría sido escrita por Epstein semanas previas a su muerte en una cárcel de Nueva York. El compañero de celda dijo que encontró la misiva en un libro después de que el financiero intentó, sin éxito, quitarse la vida, varias semanas antes de su fallecimiento en agosto de 2019. Lea también: Así es la biblioteca que pone al descubierto 3,5 millones de páginas del caso Epstein “Me investigaron durante meses... ¡¡¡No encontraron NADA!!!”, se lee en la nota manuscrita. “Es un regalo poder elegir el momento de decir adiós”. El texto concluye con: “¿Qué quieres que haga? ¡¿Ponerme a llorar?! No es gracioso... ¡¡NO VALE LA PENA!!”.

El juez Kenneth Karas del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York publicó la carta tras una solicitud de The New York Times. FOTO AFP

La carta estuvo bajo secreto durante años como parte del proceso penal contra el compañero de celda en California. El juez Kenneth Karas del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York la publicó tras una solicitud del diario The New York Times. Aunque el documento no ha sido autenticado, fue publicado cuando circulan preguntas sobre la muerte de Epstein a los 66 años mientras esperaba ser juzgado por cargos de tráfico sexual. Su deceso fue declarado como suicidio, pero numerosas negligencias de seguridad en la cárcel y la falta de grabaciones de CCTV han alimentado dudas persistentes sobre la versión oficial. Epstein fue encontrado herido en su celda a finales de julio de 2019, en lo que las autoridades calificaron como un intento de suicidio fallido. La nota se habría escrito supuestamente antes de ese incidente. El caso Epstein ha seguido sacudiendo la política estadounidense y británica, ya que se han publicado documentos relacionados con la extensa investigación sobre la vida del delincuente sexual en los meses anteriores.

Su visita a Colombia en 2002

Esta es una de las fotografías en las que se ve a Ghislaine Maxwell y el expresidente Andrés Pastrana vestidos con uniformes de la Fuerza Aérea Colombiana en 2002, aunque no hay registros migratorios de ese viaje. FOTO redes sociales

En medio de estas pesquisas, la autoridad migratoria colombiana reveló el martes que Epstein estuvo en el país en 2002, durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, publicó la agencia AFP. Además, la pareja y cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, estuvo en el país en el año 2007, según ese departamento. Migración Colombia acató la orden de un tribunal de Cundinamarca y compartió la información disponible sobre las entradas y salidas de la pareja de depredadores sexuales con el medio Casa Macondo. Según el portal, Epstein salió del aeropuerto El Dorado de Bogotá hacia Miami el 20 de julio de 2002, aunque no hay registro de su entrada. Se desconoce cuántos días pasó y qué hizo en Colombia el señalado líder de la red internacional de tráfico sexual de mujeres y menores de edad. Por su parte, Maxwell ingresó al país el 19 de marzo de 2007 y salió tres días después rumbo a Panamá, según los datos compartidos por Casa Macondo. “Migración Colombia confirma que Epstein estuvo en Colombia durante el gobierno de Andrés Pastrana”, resaltó en X el presidente Gustavo Petro. Conozca: Así es la biblioteca que pone al descubierto 3,5 millones de páginas del caso Epstein

En archivos publicados por la justicia estadounidense en enero sobre el caso Epstein, aparece el exmandatario colombiano Andrés Pastrana (1998-2002). El expresidente ha reconocido que se reunió con Epstein y Maxwell, pero dice que las reuniones con el empresario financiero y su socia fueron de carácter formal. No se conocen pruebas de que Pastrana se reuniera con Epstein en 2002. Varios medios difundieron fotografías en las que se ve a Maxwell y a Pastrana vestidos con uniformes de la Fuerza Aérea Colombiana en 2002, aunque no hay registros migratorios de ese viaje. Maxwell, condenada a 20 años de prisión en Estados Unidos por explotación sexual de menores, declaró ante el Departamento de Justicia que estuvo en Colombia ese año.

“Viajé a lugares con Pastrana. Uno fue Colombia, y Epstein estaba presente”, dijo durante una entrevista en 2025, según su transcripción desclasificada. “Soy piloto de helicóptero y Andrés también. Nos hicimos amigos y piloteé un Blackhawk en Colombia”, agregó. Pastrana también figura como pasajero en vuelos privados de Epstein y en correos electrónicos que sugieren una relación cercana con él y Maxwell. Epstein tenía vínculos de larga data con las élites políticas y empresariales del mundo. En 2008 se declaró culpable de solicitar servicios de prostitución a una menor. Continúe leyendo: Bill Gates testificará ante el Congreso de Estados Unidos sobre el caso Epstein Bloque de preguntas y respuestas: