Atacaron a tiros la mansión de Rihanna mientras la cantante estaba dentro: esto es lo que se sabe

Este domingo, una mujer disparó en varias ocasiones contra la casa de Rihanna ubicada en Beverly Hills, en Los Ángeles, California. Aunque no se reportaron heridos en medio del altercado, las autoridades aseguraron que uno de los proyectiles sí alcanzó a penetrar en una de las zonas de la mansión.

Según informó el medio de comunicación Los Angeles Times, la policía recibió una llamada de un ciudadano reportando un tiroteo a la 1:21 de la tarde del domingo 8 de marzo de 2026. Jonathan de Vera, vocero oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, informó que, desde su vehículo, la sospechosa disparó en múltiples ocasiones contra la propiedad.

Los Angeles Times reveló que fueron, al menos, 10 disparos y que el carro, que era un Tesla, escapó rápidamente. Al recibir la notificación, las autoridades salieron en búsqueda de la sospechosa, que fue perseguida también en helicóptero. Finalmente, fue capturada en el parqueadero de un centro comercial 30 minutos después de haber sido reportado el tiroteo.

Todavía no ha sido revelada la identidad de la mujer de 30 años. Lo único que se conoce es que al revisar su vehículo, la policía encontró un rifle AR-15 y siete casquillos.