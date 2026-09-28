Síntomas de insuficiencia cardíaca: estas son las señales de alerta que explican médicos

La falta de aire, el cansancio fuera de lo habitual y la hinchazón en las piernas pueden parecer molestias comunes, pero cuando aparecen de manera persistente también pueden ser señales de insuficiencia cardíaca. Reconocer estos cambios y consultar a tiempo puede ayudar a identificar la enfermedad y establecer un manejo adecuado.
La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el corazón pierde capacidad para bombear la sangre que necesita el organismo o presenta dificultades para llenarse y relajarse correctamente. Una de sus principales manifestaciones es la disnea o falta de aire, presente en más del 90% de los casos.
Al comienzo, la dificultad para respirar puede aparecer durante actividades físicas que antes se realizaban sin problema. A medida que la condición avanza, también puede presentarse en reposo. Algunas personas pueden experimentar además dificultad para respirar al acostarse y necesitar varias almohadas para dormir con mayor comodidad.