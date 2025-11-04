“Snacks” de ejercicio, una forma rápida y eficaz para combatir el sedentarismo, uno de los mayores problemas de salud mundial

Aunque parece inofensivo, el sedentarismo es uno de los grandes desafíos para la salud pública mundial. Entre otras cosas, aumenta el riesgo de enfermedades del corazón y se relaciona con la obesidad y el sobrepeso, la diabetes tipo 2, la presión arterial alta, el colesterol elevado, la ansiedad, la depresión y problemas circulatorios.
En Colombia no es un asunto menor. Según cifras del Ministerio de Salud publicadas en 2023, más del 46% de los adultos del país no realizan actividad física suficiente y entre los adolescentes, la cifra supera el 80%.