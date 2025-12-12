Súbeles a ellas: el evento gratuito en Medellín que busca corregir la brecha de género en la música pública

La calle también puede ser un escenario de corrección política, y eso se podrá percibir este sábado 13 de diciembre, cuando en el Parque El Poblado, Fiesta del Parque acoja Súbeles a ellas, una jornada pública que combina música, bienestar y conversación para poner en el centro una discusión incómoda: la desigualdad de género en los espectáculos financiados con recursos públicos y la necesidad de intervenirla desde la política cultural y la experiencia ciudadana.
La iniciativa se desplegará a partir de las cuatro de la tarde con una programación gratuita en la que las mujeres no aparecen como excepción ni como gesto simbólico, ya que toda la programación estará protagonizada por artistas y creadoras locales, en un espacio abierto pensado para habitar la calle sin violencias y con reglas distintas a las que han dominado históricamente la tarima pública.
El encuentro, además, dialoga de forma directa con el proyecto de ley Súbeles a ellas, impulsado por el representante Daniel Carvalho, que parte de un diagnóstico claro: “La desigualdad de género en la programación musical pública no es hoy una preocupación institucional prioritaria”, pues aunque no existen datos oficiales obligatorios que midan la participación femenina y, en ausencia de criterios de equidad, las prácticas de contratación reproducen una brecha persistente.