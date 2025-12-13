¡Locura en India! Visita de Lionel Messi causó caos y disturbios en un estadio de Calcuta; así terminó el lugar

La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta, en India, terminó este sábado con la salida anticipada del jugador y disturbios provocados por los espectadores que denunciaron una estafa por parte de la organización del evento, cuyo jefe fue detenido por la policía. De viaje en el gigante asiático hasta el lunes, el jugador de 38 años, idolatrado en India, fue recibido a lo grande a su llegada al estadio de Bengala Occidental, este sábado por fanáticos exultantes que coreaban su nombre y lucían la camiseta de la selección argentina. Lea también: Video | Así luce la gran estatua de 21 metros dedicada a Messi que el astro argentino inaugurará en India En el estadio Salt Lake de Calcuta, en el este del país, la expectación se convirtió en frustración, con los asistentes sintiéndose estafados por la brevedad del acto. Se desataron los incidentes. Según los medios locales, el campeón del mundo dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó inmediatamente el estadio, pese a que estaba previsto que jugara un partidillo de exhibición. La ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, estalló entonces. Arrancaron asientos y los lanzaron al césped, así como botellas de agua. Hubo quien invadió el terreno de juego.

“Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio”, lamentó ante la AFP un empresario de 37 años, Nabin Chatterjee. “Vine con mi hijo para ver a Messi, no a políticos”, se enfadó Ajay Shah, citado por la agencia de prensa india PTI. Según dijo, mientras que él no pudo ver a la estrella, policías y militares encargados de su seguridad “se hacían selfis” con el jugador.

Organizador del evento que llevó a Messi a India fue detenido

Las autoridades señalan a la organización del evento. La jefa de gobierno del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se declaró “conmocionada” por la mala organización

Aficionados invadieron el terreno de juego para poder ver a Lionel Messi. Foto: redes sociales

“Presento mis sinceras disculpas a Lionel Messi, así como a todos los amantes del deporte y a sus fans por el desafortunado incidente”, escribió Banerjee en su cuenta de X, añadiendo que había iniciado una investigación.

Un responsable de la policía estatal, Javed Shamim, anunció que “el jefe de la organización” había sido detenido. No dio más detalles, pero agregó que las autoridades iban a ver cómo los organizadores podían reembolsar las entradas del evento. La Federación de Fútbol de India (AIFF) publicó un comunicado para subrayar que no participó en “la organización, planificación ni ejecución del evento privado”. “Además, los detalles del evento no fueron comunicados a la AIFF ni se solicitó ninguna autorización a la federación”, añadió.

Así reaccionó Lionel Messi ante la multitud en el estadio de Calcuta, India. Foto: AFP

Antes de su llegada al estadio Salt Lake, se inauguró en la ciudad de Calcuta una inmensa estatua, de 21 metros, de Messi alzando la Copa del Mundo. El capitán de la selección argentina, junto a sus compañeros en el Inter Miami Rodrigo de Paul y Luis Suárez, debe continuar su gira en Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.

Informaciones de prensa apuntan a un encuentro con el primer ministro Narendra Modi durante su estadía en la capital india.

Messi participa en este GOAT Tour tras haber conquistado por primera vez la liga norteamericana (MLS) con Inter Miami, el pasado sábado, y renovar su trofeo de mejor jugador (MVP) de la competición. “India es una nación apasionada por el fútbol y espero conocer a una nueva generación de aficionados mientras comparto el amor que tengo por este hermoso deporte”, señaló Messi en un comunicado antes de su visita.

Los aficionados que querían ver a Messi tiraron asientos al terreno y causaron disturbios. Foto: AFP